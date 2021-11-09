ЄС звинувачує Білорусь у «цинічному використанні мігрантів» і погрожує розширенням санкцій

Європейський Союз звинувачує білоруську владу на чолі з Олександром Лукашенком у створенні на білорусько-польському кордоні кризи з мігрантами.

Я закликаю країни (ЄС) остаточно схвалити розширений режим санкцій проти білоруської влади відповідальної за цей гібридний напад.

Польський уряд відрядив на кордон з Білоруссю додаткові військові підрозділи, щоб стримати великі юрби людей, які прибули в Білорусь переважно літаками з Близького сходу і намагаються перейти кордон в Польщу, щоб просити притулку у Європейському Союзі.

В одному поширених 8 листопада відеозаписів чутно, як натовп людей на білоруському боці кордону скандує: «Німеччина, Німеччина».

Були також повідомлення, що принаймні в одній з ситуацій лунали постріли, коли, як припускають, польські прикордонники стріляли у повітря, щоб стримати людей від спроб прорватися через кордон, подолавши загорожі з колючого дроту.

Польща, яка ще раніше проголосила на кордоні надзвичайний стан, мобілізує додаткові військові підрозділи для охорони кордону і звинувачує Білорусь у відповідальності за можливе збройне протистояння.

Литва, яка також межує з Білоруссю і повідомляла про різке збільшення кількості біженців з білоруського боку, також розглядає можливість запровадження надзвичайного стану.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала до розширення санкцій ЄС проти Білорусі і зокрема проти «авіакомпаній з третіх країн», які перевозять мігрантів до Мінська.

«Білорусь повинна припинити ризикувати життям людей… Цинічне використання мігрантів не допоможе білоруській владі досягти успіху», - заявила Урсула фон дер Ляєн після консультацій у понеділок з прем’єр-міністрами Польщі, Литви і Латвії.

Чому виникла криза?

Польща, а також представники Європейського Союзу і НАТО заявляють, що білоруський режим навмисно використовує біженців, щоб тиснути на Європу після того, як ЄС разом зі США та іншими країнами назвали минулі вибори в Білорусі сфальсифікованим і відмовився визнавати Олександра Лукашенка президентом.

Є схема: туристичні компанії в Білорусі організовують тури для вихідців з Іраку, Курдистану, Сирії та інших країн. Ті люди охоче на це погоджуються, отримують білоруські візи, прилітають авіарейсами до мінського аеропорту...

ЄС також запровадив санкції проти Мінська у відповідь на масові арешти в Білорусі та репресії проти білоруських опозиційних діячів, більшість яких зараз або у в’язницях, або втекли за кордон.

«Ситуація полягає в тому, що Білорусь, напевне не без мовчазної згоди Росії, створила штучну міграційну кризу. Я б можливо навіть сказав, що це підтримувана державою торгівля людьми», - каже Даніел Шеліґовскі з Польського інституту міжнародних справ.

Білоруський правитель Олександр Лукашенка, який у протистоянні з Заходом має підтримку російського президента Путіна, заявив, що у відповідь на західні санкції вважає себе більше не зобов’язаним виконувати деякі міжнародні домовленості.

«Як ті мігранти опиняються на білорусько-польському кордоні, добре відомо. Є схема: Туристичні компанії в Білорусі організовують тури для вихідців з Іраку, Курдистану, Сирії та інших країн. Ті люди охоче на це погоджуються, отримують білоруські візи, прилітають авіарейсами до мінського аеропорту, а потім їх доправляють, білоруські так би мовити силовики допомагають їм, добратися до білорусько-польського кордону», - розповідає білоруський журналіст Валерій Калиновський, який вимушений тепер працювати за межами Білорусі.

Білорусь стала для мігрантів сприятливою транзитною територією, щоб через Польщу, або Литву чи Латвію дістатися Західної Європи, де вже існують значні громади мігрантів з таких країн як Ірак, Сирія тощо.

Олександр Лукашенко заявляє, що Білорусь з гуманітарних міркувань сприяє шукачам притулку - біженцям з країн і регіонів спустошених війнами і злиднями.

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