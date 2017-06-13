ЄС погрожує вдатися до заходів проти Чехії, Польщі та Угорщину за відмову прийняти біженців

Європейський Союз вдасться до юридичних заходів проти Чехії, Угорщини і Польщі за те, що вони не виконали рекомендації про переселення біженців, повідомили органи влади ЄС.

Незважаючи на великий успіх з переселення біженців по всьому ЄС, щоб зменшити тягар для таких країн як Греція, Європейська комісія заявила що ці три країни або не поселили будь-яких біженців у себе, або відмовились зробити це.

«На жаль, незважаючи на ці заклики, Чеська Республіка, Угорщина і Польща, порушуючи законні зобов’язання, які виникають з рішень і зобов’язань щодо Греції, Італії та інших членських країн, вони не вдалися до необхідних дій», сказано у заяві Європейської комісії.

«На цьому тлі, як вказано в раніше оприлюдненому звіті про розселення біженців, Комісія вирішила розпочати відповідні процедури проти цих трьох членських країн».

Названі три країни мають 24 години для того, щоб взяти на себе зобов’язання про прийняття біженців.

План про переселення 160 тисяч біженців, які тепер перебувають переважно в Греції та Італії, по всьому Європейському Союзі був узгіднений у вересні 2015 року.

Однак Чеська Республіка і Польща відкинули у вівторок пропозицію про період, протягом якого мають взяти на себе це зобов’язання.

Прем’єр-міністр Чехії Богуслав Соботка негайно зареагував, кажучи в електронному листі, що Європейська комісія сліпо запроваджує «непрактичні квоти», які насправді не допомагають у врегулюванні кризи з мігрантами.

«Польща готова захищати свою позицію перед Міжнародним судом, заявив заступник міністра закордонних справ Конрад Шиманський, попереджаючи, що дії комісії «можуть поглибити поділи в ЄС».

У додаток до угоди від 2015 року, Європейський Союз підписав у березні минулого року угоду з Туреччиною, щоб сповільнити потік мігрантів з Близького Сходу і Азії до Греції, в заміну на допомогу на шість мільярдів доларів.

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