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ЄС запровадив 9-й пакет санкцій щодо Росії – ЗМІ
Європейський Союз схвалив новий пакет санкцій, спрямований на посилення тиску на Росію за її війну проти України, повідомляють у четвер інформаційні агентства.
Як повідомило агентство Associated Press, деталі дев’ятого пакету поки не розголошуються. Чеська Республіка, яка головує в Раді ЄС, пообіцяла підтвердити повідомлення письмовою процедурою в п'ятницю, мовиться у повідомленні.
Агентство Reuters додає, що лідери Європейського Союзу завершили свій останній саміт цього року домовленістю про надання Україні 18 мільярдів євро фінансування на наступний рік, а також посиленням санкцій проти Росії.
Європейська комісія минулого тижня запропонувала заборонити поїздки та заморозити активи ще майже 200 російським чиновникам і військовим, повідомляє AP.
Санкції планувалося запровадити проти урядових міністрів, законодавців, керівників регіонів і політичних партій. Комісія, згідно з повідомленням, також хотіла вдарити по російській оборонній промисловості банківському сектору.
Також виконавчий орган ЄС рекомендував запровадити експортний контроль та обмеження на такі продукти, як хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніка та ІТ-компоненти, які можуть використовуватися збройними силами.
Як повідомляв «Голос Америки», раніше сьогодні Сполучені Штати запровадили нові санкції проти російських урядовців, які сприяють вторгненню Росії в Україну та контролю захоплених українських територій.
Зокрема, санкції запровадили проти одного з найбагатших людей у Росії й близького соратника президента Володимира Путіна Володимира Потаніна та його родини.
Санкції також наклали на осіб та організації, які працювали чи працюють «від імені Кремля» на Донеччині, Херсонщині та Харківщині, проти причетних до створення фільтраційних таборів, діяльності загону «Беркут», які займаються «придушенням опору російським силам та залякуванням місцевих жителів».
Держдеп США повідомив, що нові економічні обмеження також стосуватимуться 29 російських глав регіонів і губернаторів, які забезпечують виконання мобілізації росіян.
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- Голос Америки
Росія не диктуватиме нам, як допомагати Україні. Речник Пентагону про погрози з Росії щодо систем Patriot
Погрози з Росії у відповідь на наміри США надіслати Україні системи Patriot у Пентагоні називають “пропагандою”. Речник Міністерства оборони США Пет Райдер нагадав росіянам, хто агресор на війні в Україні, а хто - жертва.
“Попри російську пропаганду, у якій вони намагаються зобразити себе як жертв, важливо пам’ятати, що агресор тут - це Росія. А коли йдеться про ескалацію, то вони могли б послабити напругу хоч сьогодні, вивівши свої війська і зберігши незліченну кількість невинних життів. Але очевидно, що вони вирішили лише подвоїти зусилля”, - сказав речник Пентагону Пет Райдер.
13 грудня стало відомо, що Пентагон має намір передати Україні системи протиракетної оборони Patriot. На запит «Голосу Америки» неназваний високопосадовець Міноборони США підтвердив цю інформацію.
Вони використовують такі слова, як «провокаційний», описуючи захисні системи, призначені для порятунку життів і захисту цивільних осібПет Райдер
У відповідь російські ЗМІ опублікували коментар посольства Росії у США, де йдеться про “непередбачувані наслідки” такого рішення, мовляв, передача Україні цих систем ППО стала б "черговим провокаційним кроком" Білого дому.
“Я вважаю іронічним і дуже промовистим, що офіційні особи країни, яка жорстоко напала на свого сусіда із незаконним та неспровокованим вторгненням, проводячи кампанію, яка навмисно спрямована на вбивство невинних цивільних осіб і руйнування цивільної інфраструктури, що вони використовують такі слова, як «провокаційний», описуючи захисні системи, призначені для порятунку життів і захисту цивільних осіб”, - зазначив речник оборонного відомства.
“США не воюють з Росією, - наголосив Пет Райдер, - ми не прагнемо конфлікту, ми зосереджені на наданні Україні допомоги в галузі безпеки, яка потрібна їй для захисту. І це те, що ми обіцяли робити ще до того, як Росія вирішила вдатись до вторгнення, і це те, що ми будемо продовжувати робити стільки, скільки буде потрібно”.
“Ми не дозволимо, щоб коментарі із Росії диктували, яку безпекову допомогу ми надаємо Україні”, - підсумував речник Пентагону.
Очікується, що після затвердження планів, систему Patriot буде відправлено протягом кількох днів, а українців навчатимуть їх використовувати на військовій базі США в Німеччині. Про це повідомили CNN офіційні особи. Зазвичай підготовка команди, що оперує установкою, триває протягом кількох місяців.
CNN зазначає, що Patriot є одним із найефективніших видів зброї великої дальності для захисту повітряного простору від балістичних і крилатих ракет, а також деяких літаків.
Скільки триватиме російська війна проти України? Експерти про бажання і можливості Путіна
Війна в Україні закінчиться тоді, коли її закінчать українці, вважають західні експерти, інакше Путін буде вичікувати весь 2023 рік. Поки що жодна зі сторін війни не планує зупинятися, не видно навіть активного посередника, який би вірив у можливість мирної угоди, кажуть аналітики, яких запросив до дискусії американський Фонд Карнегі.
Також експерти не бачать можливості того, що Путін буде усунутий від влади, чи того, що західні країни відійдуть від своїх обіцянок упідтримувати Україну «стільки, скільки буде потрібно». Скільки ж ця війна може тривати?
Коли цього тижня президент України Володимир Зеленський запропонував Росії у час Різдва припинити бойові дії та вивести свої війська з України, небагато спостерігачів затамували дух в очікуванні, що президент Росії Володимир Путін припинить неспровоковану агресію. Категорична відповідь з Кремля надійшла вже на другий день.
«Про те, що Росія може розпочати виведення військ з України до кінця поточного року, не може бути й мови», – сказав речник президента Путіна Дмитро Пєсков.
На думку одного з провідних експертів Карнегі, це означає, що «Путін готовий вести війну з Україною та її народом стільки, скільки потрібно, для досягнення його остаточного бачення перемоги». У своїй нещодавній статті Юджін Румер стверджує, що до цього веде «вся життєва траєкторія і послужний список» Путіна як лідера Росії. Тому, каже Румер, Путін «або помре, намагаючись досягти своїх цілей, або намагатиметься, доки не помре».
Але війна, яку Росія почала як «спецоперацію», що мала тривати кільки днів, або тижнів, уже увійшла в свій десятий місяць. При цьому ані Україна, яка бореться за своє виживання, ані Захід, який допомагає їй відбити агресію, не збираються відступати, зауважують експерти.
Навпаки, як вважає експерт з питань Росії Ендрю Вайс із Фонду Карнегі, Європа та США посилають нову зброю в Україну та постійно посилюють санкції. Тож, якщо вони не втратять фокусу уваги на Україні, а українці не вирішать здаватися, чого вони не передбачають, конфлікт триватиме.
Чи громадська думка може зупинити Путіна?
Мобілізація викликала таку загальнонаціональну паніку, бо це те, що раптово зламало стіну, як кажуть у театрі, і перетворила глядача на акторів проти їхнього власного бажанняКатерина Шульман
На думку однієї з найвідоміших політичних оглядачів в Росії Катерини Шульман, події останніх тижнів – скасування щорічної прес-конференції, президентського звернення до Думи, свідчать, що «справи не йдуть, як належить». Російська дослідниця, яка визнана в Росії іноземним агентом і тепер працює в Берліні, каже, що російський обиватель прийме будь-які пояснення, які йому запропонує влада, він не зацікавлений продовжувати війну, бо боїться мобілізації, але не буде активно виступати проти агресії.
«Влада, керівництво, почали цю війну, і вони повинні її закінчити, ми хотіли б закінчити, але ми не можемо, і не будемо нічого з цим робити, це їхня справа, нас це не повинно стосуватися, – підсумовує дослідниця суспільні настрої в Росії. – Тому мобілізація викликала таку загальнонаціональну паніку, бо це те, що раптом зламало стіну, як кажуть у театрі, і перетворило глядача на акторів проти їхнього власного бажання».
Ендрю Вайс вважає, що хоча більшість росіян не підтримує війну активно, ті, що були мобілізовані, все ж допомогли армії втримати фронт, стабілізувати ситуацію на Донбасі та вийти з Херсона, і це – «те, що має значення».
Те, що з Росії виїхали сотні тисяч активних молодих людей, також зіграло на руку режиму – не буде багато активних противників режиму, які б підняли протести, вважає Вайс. Але на його думку, «не потрібно себе дурити».
Якщо Путін не проводить багатогодинні прес-конференції, як це робив Фідель Кастро, це не означає, що російський режим послаблюється до такої міри, що не зможе воювати.
Чи є в Росії опозиція?
У Росії потрібно, щоб кілька людей випали з вікон, щоб надіслати повідомлення людям поблизу влади, що їм краще вважати, що вони говорятьЕндрю Вайс
На думку Аарона Девіда Міллера, який вів дискусію в Карнегі, опозиції до Путіна немає не лише всередині країни, навіть поза Росією її немає, як показало нещодавнє зібрання російських політ-емігрантів у Берліні. Вбивство Бориса Нємцова, ув’язнення Олексія Навального позбавило опозицію потенційних лідерів.
Також і всередині режиму не виглядає, що зріє фронда, каже Ендрю Вайс. Бо, з одного боку, вони отримують найбільші привілеї від близькості до Кремля, а з іншого – просто бояться, каже Вайс.
«У Росії потрібно, щоб кілька людей випали з вікон, навіть якщо вони не відомі чи видатні, щоб надіслати повідомлення людям поблизу влади, що їм краще вважати, що вони говорять. Ніхто нікому не довіряє, немає інституційного механізму для спрямування невдоволення. А з іншого боку, якщо ви належите до цієї еліти, життя у вас непогане, і у ваших дітей також. Тому думка, що буде якийсь сміливець, який організує невелику групу людей, щоб знищити Путіна, це фантазії», – каже Вайс.
Катерина Шульман також вважає, що ризик для будь-якого представника еліти, який спробує змінити владу, значно переважає сьогоднішні вигоди від збереження статусу-кво.
Коли можна чекати змін?
На думку експертів, не маючи серйозних загроз всередині країни, Путін буде вичікувати, якщо зможе, весь 2023 рік.
Бо він сподівається розколоти Європу та США, розраховуючи, що в 2024 році американці виберуть іншого президента, і політика щодо підтримки України ослабне.
Але, на думку Шульман, ресурси Росії – не безмежні. Попри поставки іранської зброї, Москва не має жодного офіційного союзника. Тому рано чи пізно, система може почати давати тріщини. Вже з’являються неплатежі, якісь вказівки не виконуються, коли їх стане більше, на її думку, буде зрозуміло, що режим втрачає міцність.
Ендрю Вайс додає, що ключову роль в підтримці України грають США, і дуже важливо, щоб громадська думка не втрачала інтерес до цієї війни. Тому не можна допускати повідомлень, що військовий конфлікт може тривати два-три роки, чи більше. Такі прогнози, якби їх висловлювали офіційні особи, могли б призвести до зменшнення підтримки України, попереджає Вайс.
Не довіряйте Путіну і не бійтеся його. Порошенко у США розповів, які 5 речей партнери повинні зробити для перемоги України. Інтерв`ю
Колишній президент України Петро Порошенко під час нещодавнього візиту до Вашингтона розповів "Голосу Америки", що провів зустрічі з міжнародними партнерами, закликавши їх не довіряти та не боятися президента Росії Володимира Путіна.
Порошенко зазначив, що для перемоги України над Росією потрібно кілька речей: зброя та фінансова допомога Україні, посилення санкцій проти Росії, створення глобальної антипутінської коаліції та членство України в НАТО.
Під час своїх візитів Порошенко зазначив, що мав зустрічі на Капітолійському пагорбі, у Пентагоні та Держдепартаменті, та взяв участь у форумі Міжнародного демократичного союзу. Конференція, яка зібрала лідерів демократичних партій багатьох країн, нагородила Порошенка премією свободи IDU Буша-Тетчер.
Інтерв'ю було записане англійською мовою, аби зробити його доступнішим для міжнародної аудиторії. Оригінал опублікований тут. Також подивитится інтерв`ю у перекладі українською мовою можна на ютюб-сторінці української редакції «Голосу Америки».
Текстова версія інтерв`ю була дещо скорочена.
Тетяна Ворожко, Голос Америки: Ви щойно повернулися з Конгресу. Адміністрація просить схвалити майже 38 мільярдів доларів на допомогу Україні. Які настрої ви відчули у Конгресі?
Петро Порошенко, п'ятий Президент України: Ми отримали дуже позитивний сигнал щодо двопартійної підтримки. На нашій зустрічі були представники Українського кокусу - сенатори від обох партій - які запевнили, що Україна для Сполучених Штатів є головним пріоритетом - як для Конгресу, так і для адміністрації, і найважливіше - для американського народу.
Які питання доносили ми? Передусім - постачання зброї. Тиждень тому я повернувся з Херсона, ми були одними з перших, хто відвідав Херсон після звільнення, а за кілька днів до цього ми були поблизу Бахмута. Ми точно знаємо, чого чекають солдати. Це артилерійська система великої дальності, HIMARS, дальності до 300 кілометрів, бо так можна перебувати в безпечній позиції, і з високою точністю атакувати російські склади боєприпасів, російські штаби. І це те, що змінює правила гри для нас.
Пункт номер два - це реактивні винищувачі. І це не наступальна, а оборонна зброя. Вона допомагає нам отримати перевагу в повітрі та захистити українські війська.
Третє і, мабуть, найважливіше, - це протиповітряна оборона. Зараз Збройні сили України демонструють дуже високу ефективність під час удару ракетами та дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури. Стовідсоткову: 18 безпілотників запущено і 18 ліквідовано. І це дуже вразило наших американських партнерів. Ми однозначно погодилися, що кількість та типи ППО буде збільшено, включно з THAAD, включно із найсучаснішими ракетами.
Далі - питання протистояння дронам та засобам радіоелектронної боротьби. Це наш наступний головний пріоритет. Американські безпілотники, зокрема ударні, зараз серйозно покращують боєздатність України, тому що це інший тип війни. І наші американські партнери мають це розуміти, бо це війна далекобійної артилерії високої точності. Це війна дронів, ударних дронів із дуже ефективними розвідувальними можливостями. Це війна ППО. І одне з найважливіших питань – об’єкти енергетичної інфраструктури, включно з генераторами, конвертерами, мають бути повністю захищені на всій території України. Це зробить марними спроби Путіна дестабілізувати ситуацію всередині України.
Наступне питання - санкції: екстериторіальні санкції, обмеження не лише щодо нафти, санкції не тільки персональні, але ми маємо заблокувати весь російський експорт, для якого використовують комерційний флот. Тож екстериторіальні санкції тепер - наш головний пріоритет. Ми повинні зупинити один мільярд доларів на день, які Путін досі отримує від цивілізованого світу, і щонайменше половина цих грошей спрямовуються на вбивство українців, і ми хочемо зупинити ці поставки.
Ми порушуємо ще кілька питань щодо санкцій, починаючи від визнання групи Вагнера терористичним угрупованням, визнання того, що Росія є державою-спонсором тероризму, і завершуючи запровадженням санкцій проти Кіріла Гундяєва, керівника організації, яка благословляє вбивство українців. І його представники в Україні просто зберігають зброю, зберігають російських диверсантів, що ми точно не можемо прийняти.
Пункт третій – це створення глобальної антипутінської коаліції у стилі Rammstein. Нам потрібен не лише Rammstein щодо озброєння, але й енергетичний Rammstein, продовольчий Rammstein. Просто не дозволяйте Путіну використовувати як зброю ні енергетику, ні зиму, ні продовольство, ні біженців, ні щось інше.
І ще один дуже важливий момент: війна – це питання справедливості, як ми можемо виграти цю війну, щоб відновити справедливість, а не лише звільнити нашу територію. А справедливість означає, що Путін і військові злочинці з його оточення повинні опинитися в Гаазі, сісти за ґрати. Тому ми повинні створити міжнародний трибунал на базі країн "Групи семи" або ЄС для міжнародного визнання воєнних злочинів Росії.
Але найголовніше, про що ми говорили – це майбутнє членство України в НАТО. Посил, який я намагаюся донести, без цього ми не можемо закінчити війну, без цього ми не можемо гарантувати глобальну безпеку, європейську безпеку, тому що Путін буде використовувати цей час для відновлення боєздатності російських збройних сил. І лідерства в цьому процесі ми очікуємо від Сполучених Штатів. Ще раз наголошу, без членства України в НАТО не буде миру в Європі. Крапка.
ТВ: Щодо безпілотників. Було кілька ударів по російській території, по російських аеродромах. Ми не говоримо, чиї це дрони. Чи може це, на вашу думку, змінити воєнні та політичні розрахунки?
ПП: Йдеться не про зміни військові чи політичні. Це просто законне право України відкривати вогонь у відповідь. Ми не росіяни, ми не атакуємо об’єкти цивільної інфраструктури, ми не атакуємо мирних мешканців. Ми атакуємо... вибачте, не ми. Хтось атакує російські позиції, звідки російський бомбардувальник запускає крилату ракету на українські мирні міста, українські цивільні об’єкти. Ми цього не приймаємо і ми цього не дозволяємо! І ми вважаємо, що коли українці платять таку високу ціну, росіяни повинні відчувати, що війна - це не сидіти на дивані і дивитися по телевізору Соловйова, і що це їхня, російська війна. Ніхто в Росії не може почуватися в безпеці, поки війна не припиниться.
І російський народ, якщо хоче зупинити цей процес, повинен тиснути на Путіна, щоб той припинив війну, вийшов з України і визнав воєнні злочини. Це основна мета цієї атаки. І повірте, це тільки початок. Я знаю, що кажу.
ТВ: Ви, зокрема, згадали про визнання Росії державою-спонсором тероризму, Державний департмент поки що на це не йде. Ви мали зустрічі з представниками Держдепу. Чи є якесь потепління їхньої позиції щодо цього?
ПП: З вашого дозволу, я маю стати на захист Державного департаменту, і не погоджуюся з тим, що він чинить опір. Державний департамент просто аналізує, якими будуть наслідки цього рішення, і це має дати лише позитив, не негатив. І тому вони дуже уважно аналізують: після голосування за визнання Росії державою-спонсором тероризму що зміниться? Які санкції запровадити? За який зв'язок має бути покарання компанії, що співпрацює з Росією? Якими будуть наслідки для світової економіки? Але повірте, міжнародна безпека важливіша за світову економіку.
І Росія має розуміти, що це не тільки інструмент тиску. Це інструмент відповідальності, бо Росія здійснює теракт проти України, і ті, хто має в цьому хоч якісь сумніви, давайте разом зі мною вирушимо до Бучі, до Ірпеня, Бородянки. Поїдемо і подивимось, що відбувається у Маріуполі. Я щойно повернувся з Херсона, подивіться, що трапилося в парку, де 43 українці з коктейлями Молотова були вбиті російськими танками і БТРом у Бузковому парку, і в такому разі я точно думаю, що не залишиться жодних сумнівів та іншого вибору, окрім як просто визнати Росію терористом, спонсором тероризму та воєнним злочинцем.
ТВ: Коли ми говоримо про допомогу Україні з боку Сполучених Штатів, є ще один фактор, який також має стосунок до вас: це волонтерська підтримка, здатність українців допомагати самим собі. В Україні – тисячі волонтерських організацій і ваша - одна з найбільших. Чи ви торкалися цієї теми на зустрічах?
ПП: Безумовно, український волонтерський рух є абсолютно унікальним фактором для нашої перемоги разом зі Збройними силами України. Вони були справді вражені, наскільки велика кількість українців бере участь у цьому русі. І ми не тільки волонтери, у нас є благодійна організація, яка витратила майже 50 мільйонів доларів на доставку всього необхідного українським збройним силам і для цивільного населення на звільнених територіях.
Наприклад, саме сьогодні ми відправляємо генератор з Великої Британії. Також у нас є переговори з Канадою, прем`єром Саскачевану, є співпраця, завдяки якій ми шукаємо генератор, аби відправити його літаком в Україну терміново. Те саме ми говоримо тут: Подивіться на Херсон - ні води, ні опалення, ні світла, ні їжі. Коли, сподіваюся, ми відправимо першу пекарню, вона зможе випекти тонну хліба, і доставляти його як збройним силам, так і цивільним, - це є великим символом цієї допомоги.
І ми також доставляємо бронетранспортери, вантажівки для артилерії, уже понад 300 таких вантажівок для кожної бригади Збройних Сил України, щоб допомогти прискорити їхню наступальну операцію для звільнення території України. Ми поставляємо БПЛА з унікальними характеристиками для артилерійських бригад, щоб вогонь українського бога війни, української артилерії, був точним за будь-яких погодних умов. Це важка робота команди з понад 100 людей, які допомагають, вирішують, шукають, займаються логістикою, оформленням ліцензій на експорт, доставкою. Але найголовніше, ми маємо зв’язок із нашими військовими, і ми доставляємо саме те, що їм потрібно.
І я хочу навести один дуже практичний приклад. Ми відправили 11 найсучасніших бронетранспортерів з Італії, нові, так би мовити, Rolls-Royce серед БТРів, десантникам 79 бригади, які воюють в Авдіївці. І лише уявіть, минулого тижня міна, випущена з міномета, поцілює прямо в цей бронетранспортер. І 11 осіб екіпажу залишаються живими. Ніхто навіть не потрапив до лікарні.
ТВ: Ви багато разів зустрічалися з Путіним. Ви один із небагатьох людей, які, ймовірно, можуть мати певне уявлення, про що він думає. Перед початком повномасштабного вторгнення він говорив про гарантії безпеки для Росії, уникнення розширення НАТО, денацифікацію. Зараз він відкрито вживає мову імперіалістичного завоювання? То ж чого він зараз намагається досягти?
ПП: Хочу нагадати, що війна почалася не 24 лютого, а дев'ять років тому. І коли мене обрали президентом, був окупований Крим, був окупований Донбас, не було коштів і не було збройних сил. Це були умови, за яких ми почали діяти. І за два місяці ми заклали процес створення збройних сил і звільнили дві третини окупованого Донбасу. А міста, які зараз є одними з головних пріоритетів, - Маріуполь, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне, Сватове – вони опинилися під контролем України одразу з наступом українських військ.
І я не сумніваюся, що ми повернемо контроль. Ми точно все звільнимо, включно з Кримом. Але це не останній крок. Цим кроком була б відповідальність Путіна. Цим кроком було б звільнення української землі, і цим кроком було б членство України в НАТО.
І моя порада, яку я даю нашим міжнародним партнерам щодо Путіна, це лише дві позиції. По-перше, не довіряйте Путіну. Будь ласка. Не радійте, коли Путін щось підписує. Це нічого не означає. А по-друге, вчіться з українського досвіду. Не бійтеся Путіна, і ви разом з Україною переможете. Тому що зараз не п’ята стаття (статуту НАТО – ред.) захищає Європу і світ від божевільної російської агресії. Це синьожовтий український щит захищає Європу. І зараз Європа і НАТО потребують України більше, ніж Україна - НАТО, але це співпраця, від якої виграють обидві сторони. І що швидше ми це зробимо, то краще. Так само і постачання нової зброї для Збройних сил України - це найкоротший шлях до миру. Пам'ятайте про це. Це мій урок із зустрічей з Путіним.
ТВ: Частині нашої аудиторії, наприклад з Африки чи Латинської Америки, та й українцям, складно зрозуміти, чому росіяни вчиняють так з українцями, що ми їм такого зробили. Чи маєте ви на це відповідь?
ПП: Ніхто у світі не може зрозуміти, чому Росія так діє. Єдина можлива причина: Путін – маніяк. Бо іншого пояснення у нас немає. Але коли я зустрічався на форумі IDU у Вашингтоні з лідерами чи опозиційними лідерами африканських країн, тому що для нас надзвичайно важливо створити глобальну коаліцію для підтримки України та глобальну антипутінську коаліцію, їм зараз не потрібні жодні додаткові пояснення того, що відбувається.
Бо Путін використовує енергетику як зброю, і бідні країни платять більше за електроенергію. Вони використовують їжу як зброю - і голод загрожує половині мільярда людей по всьому світу. Путін використовує як зброю проблему біженців. Путін використовує як зброю все. І нам потрібен сценарій, як захистити світ від Путіна, як депутінізувати Путіна. І, повірте, з моїх зустрічей тут на IDU у Вашингтоні, всі це розуміють. Тому під час голосування на Генасамблеї ООН Путіна підтримали лише 4 країни.
ТВ: Тобто проблема лише в Путіні? Не в Росії?
ПП: Ні! Не будемо спрощувати питання, тому що, на жаль, багато росіян підтримують Путіна і через це несуть спільну відповідальність за воєнні злочини в Україні. I Росії потрібне перезавантаження. Передусім Росії потрібен процес депутінізації.
Ми маємо зупинити російський вплив у світі, припинити російський вплив на топ-політиків, припинити російський вплив на неурядові організації, припинити російський вплив на ЗМІ, які фінансуються російськими кривавими грошима. І це був би інструмент, який би не дозволив Путіну підривати демократичні процеси у світі. Адже Україна бореться не тільки за нашу територію, Україна бореться не тільки за наш народ, Україна бореться за свободу, демократію, за весь західний світ.
ТВ: Кажуть, що українці зараз надзвичайно добре справляються і на полі бою, і в дипломатії. Якби ви зараз були президентом, чи було б інакше?
... потрібна зброя, санкції, фінансова допомога, антипутінська світова коаліція і членство України в НАТО. Коли у нас буде п’ять факторів, війна закінчиться.Колишній президент України Петро Порошенко
ПП: Добре, моя відповідь буде такою. З першого дня російської агресії, 24 лютого, я прийшов до Зеленського і сказав, що більше не є лідером опозиції. Ми з вами обидва - солдати. І тому до нашої перемоги я не критикую. Нікого. Я роблю все можливе, щоб покращити ситуацію, тому я щотижня на фронті, тому витрачаю і роблю максимум, щоб забезпечити всім необхідним як наших бійців, так і цивільних. Але я вважаю, що ця перемога - не перемога Порошенка, не перемога Зеленського. Це перемога видатних героїчних українських збройних сил, які створювалися з 2014 року.
І коли хтось каже, що нам потрібні дипломатичні зусилля для встановлення миру, я думаю, що у нас є дуже сильний дипломат. Я знаю, про що кажу, бо я був міністром закордонних справ, як хтось сказав, що я один із найкращих українських дипломатів. Але у нас є визначний конкурентоздатний дипломат, і ім’я цьому дипломату – Збройні сили України. Вони провели блискучі переговори щодо звільнення Києва. Вони блискучими переговорами відкинули Росію з Харківської області. І ось у них новий дипломатичний успіх на Херсонщині.
ТВ: Це дуже дипломатична відповідь. А яким ви бачите закінчення війни?
ПП: Це питання, яке я ставлю щотижня: на фронті, у спілкуванні з цивільними, міжнародними партнерами. Для цього потрібна зброя, санкції, фінансова допомога, антипутінська світова коаліція, і, без чого нічого не станеться, - членство України в НАТО. Коли у нас буде п’ять факторів, війна закінчиться.
ТВ: Це може зайняти певний час, щоб Україна стала членом НАТО. Ймовірно, це не станеться до закінчення війни.
ПП: Дехто казав, що ми не отримаємо статусу кандидата, поки не закінчиться війна. Навіть дехто казав, що ми не отримаємо безвізовий режим з Євросоюзом до завершення війни. Ми доводимо, що можемо досягти результату. І якби не було безвізового режиму, лише уявіть, скільки б людей загинуло, не знайшовши можливості поїхати до Євросоюзу. І в цій ситуації я вважаю, що це дуже сміливе рішення з безвізовим режимом, дуже хороше рішення зі статусом кандидата. І нам потрібне рішення про відчинені двері НАТО для України.
Це не лише питання безпеки. Це дуже важливий стимул для реформ, тому що під час свого президентського терміну я казав, що війна не є причиною зупиняти реформи, і ми зробили більше реформ, ніж за 25 років до нас. І в такій ситуації потрібно продовжувати реформи. Треба продовжувати децентралізацію. Ми маємо захищати демократію, саме так, як згадано в нашому кандидатському статусі - верховенство права, свобода преси.
До речі, те що точно не прийнятно ніде у світі - цензура, тиск на незалежні ЗМІ. Це неприйнятно. І всі ці речі, включно з розглядом антикорупційної реформи, включно з судовою реформою, тощо, це ключовий фактор, тому що ми повинні продемонструвати, що демократія перемагає авторитаризм Путіна.
ТВ: Якою ви бачите Україну після війни? Чи зміниться нація, чи зміниться держава?
ПП: Україна буде іншою. Безсумнівно. Україна стане кращою. Я тримаю кулаки. І я думаю, що попри дуже важкі втрати, які ми маємо: люди, промисловість, економіка, міста, ми будемо дуже цінувати цю плату, яку віддаємо за майбутнє України.
ТВ: Що ви думаєте з приводу обшуків СБУ в Українській православній церкві - колишнього Московського патріархату, а також - щодо нового законодавства, яке зараз розробляється про значне обмеження її діяльності?
ПП: Я не розумію, що означає Українська православна церква колись Московського патріархату. Згідно з українським законодавством, це Російська православна церква, українське відділення. І в першу чергу, не потрібно робити дурнів з українців. Це несправедливо.
Друге: ми не проти церков, ми проти російської агентури. І коли під час війни, коли щодня українські солдати гинуть від російських терористів, зберігати цей тип російського впливу, російську п’яту колону в Україні недоторканною – неприйнятно.
Моя ідея дуже проста. Ці церкви, якщо вони хочуть продемонструвати свою незалежність, повинні зробити кілька важливих речей. По-перше, надіслати всім 15 православним церквам світу заяву про те, що вони тепер є автокефальні. Вони цього не роблять. Друге, вони повинні визнати Томос, який надав Вселенський Патріарх. Тут усе дуже легко зрозуміти. Бо одна церква цього не визнає. Це Кіріл. Тож відходьте від Кіріла. Інакше ви разом! І це просто трюк. І я ненавиджу ідею трюків. Тож у діях держави щодо церков немає нічого поганого. Це просто Російська православна церква має продемонструвати: ми вже не росіяни, ми визнаємо Томос, ми починаємо переговори з Православною церквою України і повідомляємо всьому світу, що ми відгороджуємося від Росії. Поки вони цього не зроблять - це якась мімікрія, ніхто в це не повірить.
І тому під час кримінальних обшуків у нас знаходять російських агентів, російську літературу, зброю для російської армії, багато ієрархів українського відділення Російської православної церкви тікають до Москви. Хтось думає, що ми будемо робити вигляд, ніби нічого не сталося? Не чекайте цього!
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Міністри оборони США та Литви у Вашингтоні обговорили протистояння російській агресії
Глава Пентагону Ллойд Остін приймає у Вашингтоні міністра оборони Литви Арвідаса Анушаускаса. Серед тем обговорення - безпека у Європі та війна Росії в Україні.
"Ми зустрічаємось у надзвичайний час для європейської безпкки, - заявив міністр оборони США Ллойд Остін. - Минає 10 місяців після жорстокого та неспровокованого вторгнення Росії в Україну і кремлівські сили демонструють навмисну жорстокість, націлюючись на мирне українське населення та цивільну інфраструктуру".
Він наголосив, що США та міжнародні партнери віддані підтримці України в її протистоянні російській агресії. Остін подякував Литві за "важливий внесок" в оборону України, який "змінює ситуацію на місцях".
Про важливість американської підтримки заявив міністр оборони Литви. "Об’єднавшись, ми зможемо забезпечити необхідний рівень підтримки України для перемоги у цій війні", - сказав Арвідас Анушкаускас.
На початку грудня США повідомили, що збільшують присутність своїх військ у Литві, Естонії, Латвії для стримування та оборони проти російської агресії.
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