«Росія принесла війну у Європу… Україна належить до європейської сім’ї», каже ЄС

Керівники країн Європейського Союзу на надзвичайній зустрічі у Парижі засудили Москву за те, що «Росія принесла війну у Європу» та заявили про повну підтримку України.

Європейські лідери позитивно відреагували на бажання України вступити в ЄС, проголосивши, що «Україна належить до нашої європейської сім’ї».

Процес розпочався. Тепер від нас і від українців залежить, щоб зробити це швидше. Героїчний український народ заслуговує на те, щоб знати, що його вітають в ЄС.

Вони не пішли на схвалення того, що українські керівники на чолі з президентом Володимиром Зеленським називали «пришвидшеною» процедурою набуття членства України в ЄС.

Але деякі коментатори вважають, що відповідь європейських керівників є конкретним визнанням права і можливості для України, яка вже має угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, вступити в організацію.

Литовський президент Ґітанас Наусєда заявив: «Процес розпочався. Тепер від нас і від українців залежить, щоб зробити це швидше. Героїчний український народ заслуговує на те, щоб знати, що його вітають в ЄС».

Керівники держав ЄС офіційно попросили Європейську Комісію, виконавчий орган організації, подати їм оцінку поданої Україною заяви на членство у Євросоюзі.

«Тим часом без зволікань ми далі зміцнимо наші зв’язки і поглибимо наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху», - йдеться у заяві глав держав та урядів ЄС за результатами першого дня саміту 10 березня.

Окремо Європейські країни заявили про «пошану людям України за відвагу в обороні своєї країни та наших спільних цінностей свободи і демократії».

«Ми не залишимо їх на самоті. ЄС та країни - члени далі надаватимуть скоординовану політичну, фінансову матеріальну і гуманітарну підтримку. Ми зобов’язуємося надати допомогу відбудові демократичної України, коли російській навалі буде покладено край. Ми налаштовані і далі підвищувати тиск на Росію та Білорусь. Ми запровадили значні санкції і готові швидко рухатися з новими санкціями», - написано в другому з п’яти параграфів невеликої заяви.

Чи можемо ми розпочати процедуру вступу з країною, яка перебуває у стані війни? Я не думаю… Чи ми зачинимо двері і скажемо “ніколи”? Це було б несправедливо.

«Очевидно, що Україна - член європейської сім’ї, і ми хочемо підтримувати усі зусилля на зміцнення й закріплення зв’язків з Україною», - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель.

Нещодавнє демонстративне подання заяви України на членство в ЄС здобуло теплу підтримку в багатьох країнах східної Європи, але деякі лідери вказують, що процес вимагає схвалення всіх без винятку країн, а також тривалої економічної, політичної та правової підготовки.

«Чи можемо ми розпочати процедуру вступу з країною, яка перебуває у стані війни? Я не думаю… Чи ми зачинимо двері і скажемо “ніколи”? Це було б несправедливо», - заявив французький президент Еммануель Макрон перед початком саміту, на якому він головував.

Макрон натякнув, що угоди ЄС подібно до договору НАТО містять зобов’язання повністю підтримувати державу - члена, якщо вона є жертвою агресії.

Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте сказав, що «пришвидшеної процедури» вступу в ЄС не існує, і зауважив потребу «також взяти до уваги країни Західних Балкан, які подекуди вже понад десять років працюють над тим, щоб стати лише кандидатом на членство. Подумайте про Албанію, Македонію. Нумо подивимося, що ми можемо зробити практично».

Європейські керівники також зосереджуються на тому, як зменшити залежність від російської енергії та посилити обороноздатність ЄС.