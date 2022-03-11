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«Росія принесла війну у Європу… Україна належить до європейської сім’ї», каже ЄС
Керівники країн Європейського Союзу на надзвичайній зустрічі у Парижі засудили Москву за те, що «Росія принесла війну у Європу» та заявили про повну підтримку України.
Європейські лідери позитивно відреагували на бажання України вступити в ЄС, проголосивши, що «Україна належить до нашої європейської сім’ї».
Процес розпочався. Тепер від нас і від українців залежить, щоб зробити це швидше. Героїчний український народ заслуговує на те, щоб знати, що його вітають в ЄС.
Вони не пішли на схвалення того, що українські керівники на чолі з президентом Володимиром Зеленським називали «пришвидшеною» процедурою набуття членства України в ЄС.
Але деякі коментатори вважають, що відповідь європейських керівників є конкретним визнанням права і можливості для України, яка вже має угоду про асоціацію і зону вільної торгівлі з ЄС, вступити в організацію.
Литовський президент Ґітанас Наусєда заявив: «Процес розпочався. Тепер від нас і від українців залежить, щоб зробити це швидше. Героїчний український народ заслуговує на те, щоб знати, що його вітають в ЄС».
Керівники держав ЄС офіційно попросили Європейську Комісію, виконавчий орган організації, подати їм оцінку поданої Україною заяви на членство у Євросоюзі.
«Тим часом без зволікань ми далі зміцнимо наші зв’язки і поглибимо наше партнерство, щоб підтримати Україну на її європейському шляху», - йдеться у заяві глав держав та урядів ЄС за результатами першого дня саміту 10 березня.
Окремо Європейські країни заявили про «пошану людям України за відвагу в обороні своєї країни та наших спільних цінностей свободи і демократії».
«Ми не залишимо їх на самоті. ЄС та країни - члени далі надаватимуть скоординовану політичну, фінансову матеріальну і гуманітарну підтримку. Ми зобов’язуємося надати допомогу відбудові демократичної України, коли російській навалі буде покладено край. Ми налаштовані і далі підвищувати тиск на Росію та Білорусь. Ми запровадили значні санкції і готові швидко рухатися з новими санкціями», - написано в другому з п’яти параграфів невеликої заяви.
Чи можемо ми розпочати процедуру вступу з країною, яка перебуває у стані війни? Я не думаю… Чи ми зачинимо двері і скажемо “ніколи”? Це було б несправедливо.Еммануель Макрон, президент Франції
«Очевидно, що Україна - член європейської сім’ї, і ми хочемо підтримувати усі зусилля на зміцнення й закріплення зв’язків з Україною», - сказав президент Європейської ради Шарль Мішель.
Нещодавнє демонстративне подання заяви України на членство в ЄС здобуло теплу підтримку в багатьох країнах східної Європи, але деякі лідери вказують, що процес вимагає схвалення всіх без винятку країн, а також тривалої економічної, політичної та правової підготовки.
«Чи можемо ми розпочати процедуру вступу з країною, яка перебуває у стані війни? Я не думаю… Чи ми зачинимо двері і скажемо “ніколи”? Це було б несправедливо», - заявив французький президент Еммануель Макрон перед початком саміту, на якому він головував.
Макрон натякнув, що угоди ЄС подібно до договору НАТО містять зобов’язання повністю підтримувати державу - члена, якщо вона є жертвою агресії.
Нідерландський прем'єр-міністр Марк Рютте сказав, що «пришвидшеної процедури» вступу в ЄС не існує, і зауважив потребу «також взяти до уваги країни Західних Балкан, які подекуди вже понад десять років працюють над тим, щоб стати лише кандидатом на членство. Подумайте про Албанію, Македонію. Нумо подивимося, що ми можемо зробити практично».
Європейські керівники також зосереджуються на тому, як зменшити залежність від російської енергії та посилити обороноздатність ЄС.
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Віце-президентка США зустрілась з біженцями з України у Польщі, заявила про додаткову гуманітарну допомогу
Віце-президента США Камала Гарріс у ході візиту до Польщі зустрілась з вимушеними переселенцями з України. Про це повідомляє сайт Білого дому.
Перед початком зустрічі Гарріс вказала, що спілкування з вимушеними переселенцями з України допоможе їй, президент США, та американському народу зрозуміти через, як найкраще допомогти тим, хто вимушено залишив Україну.
Перед зустріччю Гарріс також відзначила, що обговорювала підтримку біженців з України з президентом Польщі Дудою.
Підбиваючи підсумки зустрічі з президентом та прем'єр-міністром Польщі, Гарріс вказала, що сторони продовжать підтримувати народ України.
Сьогодні ж Гарріс оголосила, що Сполучені Штати Америки додатково відправлять 53 мільйони доларів на підтримку постраждалих від вторгнення Росії в Україну.
Також сьогодні у розмові із міністром закордонних справ Польщі Рау державний секретар США висловив вдячність та підтримку Польщі за прийняття та підтримку нею понад 1,33 мільйона біженців, які тікають від нападу Росії на Україну. Про це повідомляє Державний департамент США.
Як повідомляється, Блінкен та Рау обговорили поточні дипломатичні зусилля, санкції проти Росії, безпекову підтримку України.
Раніше в ООН заявили, що понад 1,7 мільйона біженців залишили Україну від початку масштабного вторгнення Росії.
У статті використано матеріали "Радіо Свобода".
Конгрес прагне прискорити надання Україні допомоги на 13,6 мільярдів доларів
У четвер у Сенаті розглядається питання щодо виділення екстреної допомоги Україні у розмірі 13,6 млрд доларів у рамках законопроекту про урядові витрати на поточний фінансовий рік у розмірі 1,5 трильйона доларів.
У середу законопроект був ухвалений у Палаті Представників. 1,5 трильйона доларів підуть на забезпечення всіх урядових програм до 30 вересня цього року, зокрема на військові витрати.
Напередодні президент США закликав Конгрес ухвалити пакет допомоги Україні.
"Ми будемо продовжувати підтримувати хоробрих людей України у час, коли вони борються за свою країну", - твітував Джо Байден.
Обидві партії у Сенаті підтримують виділення допомоги Україні для боротьби з російською агресією, але ухвалення загального пакету фінансування урядових видатків найчастіше викликає міжпартійні суперечки щодо бюджетних пріоритетів.
Так напередодні низка законодавців від Республіканської партії заявили, що у Демократичній партії буцімто намались протягнути через Палату представників недосконалий бюджетний пакет, використовуючи для цього ситуацію в Україні.
"Не використовуйте Україну для того, щоб виправдати поганий бюджет", - твітував конгресмен-республіканець Пол Госар.
Видання The Wall Street Journal пише, що "Демократи у Сенаті бачать у підтримці України шанс прискорити ухвалення широкого пакету щодо витрат".
У четвер лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що «рідко відповідальність за ухвалення бюджету виникає у такий критичний момент для США та для всього світу. У Європі вибухнула війна, а американці шукають полегшення від витрат, що зростають, і цей пакет має вирішальне значення для вирішення цих проблем».
Шумер сподівається, що сенатори проголосують за бюджет уже у четвер.
Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що підтримує законопроект, включно з витратами на оборону.
Нагадаємо, що у п'ятницю ввечері спливає термін дії тимчасового фінансування роботи уряду з вересня минулого року.
Пакет екстреної допомоги Україні у розмірі 13,6 млрд доларів містить виділення Україні 3,5 мільярда доларів на оплату поставок військової техніки та спорядження, та 3 мільярди на розміщення та утримання військ США, які передислокуються до Східної Європи у зв'язку з агресією Росії проти України.
Крім того, витрати на допомогу Україні включають асигнування на економічні проекти, гуманітарну допомогу населенню, яке постраждало внаслідок війни, а також на протидію російській дезінформації.
У США лунає і критика щодо значних витрат на підтримку України.
"Миттєво підтримали 14 мільярдів доларів для України, але вперше за час мого проживання у цьому місті, у штаті Південна Кароліна, США, я починаю бачити безхатьків. І найгірше це знати, що значна частина з цих 14 мільярдів буде відмита до політиків та пройдисвітів", - твітує один із можливих кандидатів від Республіканської партії на виборах до Сенату Тім Свейн.
Як повідомляв "Голос Америки", Показник щорічної інфляції в Америці досяг рекордних із 1982 року 7,9%, йдеться в офіційних даних Міністерства праці США. Там зазначено, що найбільше зростання відбулось у категоріях: бензин, житло та продукти харчування. "Індекс цін на бензин зріс на 6,6% [...], індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%".
У сатті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Reuters, The Wall Street Journal.
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