На чотири провідні посади в Євросоюзі хочуть половину жінок

Керівники країн Європейського Союзу почали консультації щодо призначення на наступний п’ятирічний цикл нових очільників головних європейських установ.

Організація незабаром матиме голову новообраного Європейського парламенту, нового президента Європейської комісії, голову Європейського центрального банку, президента Європейської ради, а також очільника зовнішньополітичного відомства ЄС.

Статевий баланс означає, що треба мати принаймні двох жінок.

​Чинний президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер складе повноваження 31 жовтня.

Його наступника мають узгодити до саміту ЄС 20-21 червня і подати кандидатуру на затвердження депутатам новообраного Європейського парламенту, який почне першу сесію у новому складі 2 липня.

Європейська комісія, яку називають найвпливовішим органом, створює законопроекти, які опрацьовують та затверджують європейські парламентарі, контролює бюджети країн ЄС та наглядає за виконанням регуляцій на європейському ринку.

Останні заяви європейських лідерів дають підстави припустити, що дві найпотужніші країни організації: Франція та Німеччина наразі не дійшли згоди щодо особи.

Канцлер Німеччини Анґела Меркель засмучена тим, стверджує Reuters, що президент Франції Еммануель Макрон прилюдно відмовився підтримувати кандидатуру німецького правоцентристського депутата Манфреда Вебера, за якого виступає Берлін.

“Коли йдеться про людей на найважливіших посадах, для мене головне, щоб вони поділяли наш проект і були найхаризматичнішими, творчими й обізнаними… Для мене важлива статева збалансованість, щоб ми мали двох чоловіків і двох жінок”, - сказав Макрон після саміту у Брюсселі у вівторок.

Президент Європейської ради Дональд Туск, який координує зустрічі керівників 28-ми країн ЄС сказав: "Статевий баланс означає, що треба мати принаймні двох жінок".

Окрім Вебера серед кандидатів на посаду президента Єврокомісії називають Марґрет Вестаґер, Мішеля Барньє та Франса Тіммермана.

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