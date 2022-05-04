ЄС «хоче, щоб Україна перемогла» і санкцій щодо російської нафти

Урсула фон дер Ляєн, яка очолює Європейську Комісію, закликала заборонити імпорт нафти з Росії в межах шостого набору санкцій у відповідь на російську війну проти України.

Виступаючи у Європейському парламенті 4 травня, вона також оголосила санкції щодо російських військових командувачів причетних до злочинів в Україні, зокрема в Бучі та Маріуполі, і наміри позбавити три російські державні медіаорганізації можливостей поширювати інформацію у Європі.

Путін хотів стерти Україну з мапи і очевидно, що він не досягне цього. Навпаки, Україна піднялася сміливо і згуртовано. А саме його країна Росія тоне. Шановні депутати, ми хочемо, щоб Україна перемогла у цій війні.

У проекті також містяться пропозиції відрізати від міжнародної платіжної системи SWIFT найбільший російський банк Сбербанк та два інших російських банки.

Пропозиція щодо нафти, яка пройшла тривалий і складний період обговорення серед 27 країн організації, передбачає впродовж наступних шести місяців припинили купувати російську сиру нафту, а до кінця року також відмовилися від нафтопродуктів з Росії.

У попередньому п’ятому наборі санкцій Євросоюз проголосив відмову від російського вугілля, але нафтові санкції можуть стати важчим ударом для російської економіки, яка значною мірою залежить від експорту нафти й газу.

США та Велика Британія ще у березні оголосили свої санкції щодо російських енергоносіїв зокрема про відмову від нафти.

Урсула фон дер Ляєн визнала, що енергетичні санкції будуть більш болісними для Європи зокрема для країн, які більше залежать від російської нафти.

Це зокрема стосується країн, яким можуть запропонувати триваліший перехідний період.

«Ми зробимо так, щоб відмова від російської нафти відбувалася поступово і впорядковано. Так, щоб ми і наші партнери змогли забезпечити інші маршрути постачанні, і щоб зменшити наслідки на світовому ринку», - сказала Урсула фон дер Ляєн депутатам Європейського парламенту.

Вона також зупинилася на планах європейської допомоги у повоєнній відбудові України.