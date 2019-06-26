Європа готується до рекордної червневої спеки

У низці країн західної і центральної Європи уряди вдаються до спеціальних заходів у зв’язку зі спекотною погодою цього тижня.

“Це не просто намагання когось налякати", - застерегла міністр охорони здоров’я Франції Аньєс Бюзен, вказуючи на загрози від температури 40°C і вище (понад 100°F).

“Я прошу всіх взяти відповідальність за себе, своїх близьких, сусідів, та не ризикувати без потреби і не призводити до перевантаження служб медичної допомоги”, - закликала міністр у вівторок.

Франція пам’ятає надзвичайну ситуацію унаслідок спекотного періоду у серпні 2003 року, коли від проблем, викликаних надзвичайно високою температурою, померли 15 000 людей, багато з них похилого віку.

У Німеччині метеорологічна служба прогнозує, що у південно західних регіонах країни, стовпчики термометрів також сягатимуть 40°C

У ці дні рекордно високих для червня показників температури очікують також у Бельгії, Швейцарії та Іспанії.

Метеорологи кажуть, що це викликано масами гарячого повітря, яке прийшло з Сахари.

Європейцям радять у найгарячіші періоди доби уникати фізичного навантаження, перебувати в тіні, і пити більше рідини.

Влада у Парижі дозволили використовувати деякі фонтани для купання.

Французький уряд переніс деякі шкільні екзамени.

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