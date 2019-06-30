Європейські ігри: 16 золотих нагород та третє місце у командному заліку

В останній день ІІ Європейських ігор збірна України виборола 14 нагород, серед яких шість золотих.

Спортивний гімнаст Олег Верняєв завоював золоту медаль у вправах на паралельних брусах. Виступ у коронній дисципліні українця оцінили у 15.333 бала. «Срібло» у Маріоса Георгіу з Кіпру, а «бронза» їде до Туреччини з Ферхатом Аріцаном.

Ще одне золото у спортивній гімнастиці в активі 15-річної Анастасії Бачинської у вільних вправах, за які вона набрала 13.200 бала. Другою стала Анета Холасова з Чехії, бронзова призерка – шведка Джесіка Кастлес.

Українська каратистка Аніта Серьогіна, яка виступає в куміте до 61 кг, у фіналі здобула перемогу над Тяшу Рістіч зі Словенії. Зустріч завершилася з рахунком 3:1.

Крапку у виступах українських спортсменів поставив також представник карате – Станіслав Горуна, який став чемпіоном у ваговій категорії до 75 кілограмів. 30-річний львів’янин не залишив шансів представнику Азербайджану Рафаелю Агаєву.

Раніше Радіо Свобода повідомляло про дві золоті нагороди боксера Олександра Хижняка та представника греко-римської боротьби Жана Беленюка.

Також сьогодні, 30 червня, українські спортсмени вибороли 4 «срібла»: Олена Старікова (велотрек, гіт 500 метрів), Анжеліка Терлюга (карате), Микола Буценко (бокс), Олег Верняєв (вправи на коні) та 4 «бронзи»: Петро Пахнюк (вільні вправи), Ігор Радівілов (вправи на кільцях, опорний стрибок) та Діана Варінська (вправа на колоді).

Загалом збірна України здобула 51 нагороду: 16 золотих, 17 срібних та 18 бронзових та посіла третє місце у командному заліку.