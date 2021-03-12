Рада ЄС ще на півроку продовжила персональні санкції щодо Росії за вторгнення в Україну

Євросоюз автоматично продовжив ще на півроку дію санкцій, які запровадили через порушення Росією територіальної цілісності України у 2014 році.

Про це повідомляє Рада Європейського Союзу на своєму веб-сайті.

“Рада вирішила продовжити санкції, спрямовані на осіб, відповідальних за підрив або загрозу територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців, до 15 вересня 2021 року”, - мовиться у повідомленні Ради ЄС.

До санкцій, серед іншого, входять такі обмежувальні заходи як заборона на перетин кордону, замороження активів, заборону передавати кошти чи інші економічні ресурси у розпорядження людей чи суб’єктів господарювання, які перебувають під санкціями.

“Санкції продовжуватимуть діяти щодо 177 фізичних та 48 юридичних осіб”, - йдеться у повідомленні.

Рада ЄС вперше запровадила санкції щодо низки росіян та російських компаній, причетних до підриву української цілісності, суверенітету та незалежності 17 березня 2014 року.

Як повідомляє "Радіо Свобода", міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав рішення Європейського союзу продовжити персональні санкції через агресію Росії проти України.

«Вітаю рішення ЄС продовжити на 6 місяців персональні санкції за агресію РФ проти України. Санкції ЄС мають залишатися чинними до повного відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. РФ повинна відмовитися від агресивної політики щодо нашої держави», – написав Кулеба у твітері.

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