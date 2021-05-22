Букмекери прогнозують Україні місце у п'ятірці лідерів на Євробаченні

Шанси України на перемогу в пісенному конкурсі «Євробачення» оцінюють в 11%, свідчать дані порталу Eurovision World.

Українському гурту «Go_A» з піснею «Shum» віддають четверте місце.

Найбільш вірогідною вважають перемогу представника Італії – гурту «Maneskin» – з піснею «Zitti e buoni».

Букмекери прогнозують, що на другому і третьому місці опиняться Франція і Мальта відповідно.

Фінал «Євробачення-2021» розпочнеться 22 травня о 22:00 за київським часом. Україна виступить під 19-м номером.

Конкурс транслюватимуть два українські телеканали: UA: Перший і СТБ. Трансляція почнеться о 22:00.

Крім того, фінал «Євробачення» можна подивитися на сайті конкурсу і фейсбук-сторінці «Євробачення».

Фінал конкурсу відбудеться на арені Ahoy у Роттердамі.

20 травня визначилися всі учасники фіналу. Традиційно у фіналі виступатимуть п'ять країн-засновниць конкурсу: Франція, Німеччина, Іспанія, Велика Британія та Італія. Крім того, до гранд-фіналу автоматично потрапляє країна-господарка – Нідерланди.

З першого півфіналу до фіналу кваліфікувалися Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

З другого півфіналу вийшли Албанія, Сербія, Болгарія, Молдова, Португалія, Ісландія, Сан-Маріно, Швейцарія, Греція та Фінляндія.

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