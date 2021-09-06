Білий дім знову запевняє, що забере американців з Афганістану

Голова адміністрації Білого дому Рон Клайн підтвердив в неділю, що Сполучені Штати зможуть забрати американців, які залишаються в Афганістані і бажають полишити країну, однак головний республіканець в Комітеті закордонних справ Конгресу Майкл Маккол заявляє, що Талібан блокує виліт американців.

Рон Клайн заявив CNN в неділю, що "приблизно 100" американців залишаються в Афганістані. "Ми знайдемо спосіб забрати їх, якщо вони хочуть виїхати", - додав посадовець.

Однак конгресмен Майкл Маккол заявив Fox News Sunday, що "Талібан висуває вимоги і не дозволяє літакам злетіти".

Щонайменше чотири літаки в аеропорту Мазар-е-Шаріф, найняті для здійснення чартерних рейсів, щоб евакуювати сотні осіб з Афганістану, заблоковані в аеропорту, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела в Афганістані.

Маккол заявив, що Талібан висуває вимоги навзамін дозволу літакам на евакуацію, і прагне повного визнання від США контролю Талібану над урядом в Афганістані. Він також сказав, що Талібан не дозволив деяким афганським перекладачам, які допомагали силам США підійти до кабульського аеропорту і змусив їх повернутись назад. Він також повідомив про вбивства таких перекладачів та їхніх родичів, однак не надав джерела своєї інформації.

Після виведення сил з Афганістану, президент США Джо Байден назвав успішною евакуацію американців із країни.

Опитування в США показують, що американці підтримують рішення Байдена вивести сили з країни, але не те, як хаотично завершувалась операція.

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