Китайська цензура і російський провал на Євробаченні 2018

Європейська спілка телерадіомовлення позбавила один з найпопулярніших китайських телеканалів права транслювати пісенний конкурс Євробачення через звинувачення у цензурі.

Фінальний концерт, який наживо показують практично усі провідні національні канали Європи та інших країн, буде у суботу в Португалії.

Напередодні організатори заявили про розрив партнерства з китайським Mango TV після того, як у трансляціях передфінальних концертів на каналі були затушовані татуювання учасників і прапори з кольорами веселки, що стали символами захисту прав сексуальних меншин.

У китайській трансляції також не показали виступи представників Ірландії та Албанії.

“Це не відповідає цінностям Спілки, які стосуються всеохоплюваності і загальнодоступності та з нашими традиціями прославляння різноманітності через музику”, - сказано в офіційній заяві.

До фактів цензури привернули увагу китайські активісти у китайських соціальних мережах, які поширили фото випадків.

Шанувальники в Росії зазнали чергового розчарування, бо представниця тієї країни вибула через низькі оцінки її виступу.

Російська співачка Юлія Самойлова також не змогла брати участь в конкурсі минулого року, бо Україна - господар Євробачення 2017 не впустила росіянку на свою територію за її концертні поїздки у окупований Росією Крим.

В українських соціальних мережах деякі коментатори назвали цьогорічну російську поразку ознакою міжнародної неприязні до Москви, спричиненої агресивною політикою Росії.

Але у попередні роки росіяни успішно виступали на конкурсах Євробачення і надійно отримували найвищі оцінки від аудиторій багатьох сусідніх країн, включно з традиційно високими оцінками від глядачів в Україні, попри триваючий 4 роки російсько-український конфлікт.

Лісабон здобув право господаря цьогорічного конкурсу в результаті перемоги португальського співака Сальвадора Собрала на фінальному концерті у Києві минулого року.

Український співак Melovin буде виступати у фіналі в Лісабоні першим.

Дивіться також: На шляху до одужання: Зусиллями українців у Каліфорнії лікують учасників АТО