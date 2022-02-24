ЄC закликає Росію негайно припинити військові дії в Україні 

Європейська Рада та Європейська Комісія засудили "військову агресію Росії" та закликали Кремль "негайно припинити військові дії". Відповідну заяву оприлюднили вночі на 24 лютого на сайті Єврокомісії.

“Ми засуджуємо найжорсткішими словами безпрецедентну військову агресію Росії проти України. Своїми неспровокованими та невиправданими військовими діями Росія грубо порушує міжнародне право та підриває європейську та глобальну безпеку та стабільність. Ми співчуваємо через втрати та страждання людей”, - мовиться у заяві президента Європейської Ради Шарля Мішеля та президентки Європейської Комісії Урсули фон дер Ляєн.

Такому застосуванню сили та примусу немає місця в 21 столітті.

“Ми закликаємо Росію негайно припинити військові дії, вивести свої війська з України та поважати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України. Такому застосуванню сили та примусу немає місця в 21 столітті. ЄС твердо підтримує Україну та її народ в час, коли вони зіткнулися з цією безпрецедентною кризою”, - додали вони.

За повідомленням, у четвер європейські лідери мають намір зустрітися “для обговорення кризи та подальших обмежувальних дій”.

“ЄС продовжить надавати Україні та її народу потужну політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні та її народу”, - йдеться у заяві Шарля Мішеля та Урсули фон дер Ляєн.

Вночі на 24 лютого президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення “спеціальної військової операції” на території України. За декілька хвилин після оголошення “військової операції” в українських містах почали повідомляти про звуки вибухів.