Європарламент визнав Голодомор геноцидом українського народу 

Верховний комісар ООН з прав людини попередив, що подальші удари по інфраструктурі України можуть призвести до серйозного погіршення гуманітарної ситуації та змусять ще більше людей в Україні залишити свої будинки.

Про це Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив у четвер в Раді з прав людини за результатами своєї поїздки Україною.

Візит Тюрка на запрошення українського уряду розпочався у неділю, 4 грудня, і тривав чотири дні, протягом яких він відвідав Київ та сусідні області, Харків, Ізюм, Ужгород.

У своєму виступі Тюрк сказав, що російські атаки призвели до того, що мільйони людей опинилися у «вкрай важких умовах».

«Нові удари можуть призвести до подальшого серйозного погіршення гуманітарної ситуації та збільшення кількості переміщених осіб», – заявив він.

Тюрк, для якого це перша поїздка в Україну після призначення на посаду у вересні, розповів, що його офіс задокументував позасудові страти та вбивства принаймні 441 мирного жителя у трьох областях України у період від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого до 6 квітня.

За словами Тюрка, за цей час у 102 селах та селищах Київської, Чернігівської та Сумської областей було задокументовано вбивства 341 чоловіка, 72 жінок, 20 хлопчиків та восьми дівчаток.

«Фактичні цифри, можливо, значно вищі, оскільки ми працюємо над підтвердженням ще 198 імовірних вбивств у цих регіонах», - сказав він.

«Є переконливі ознаки того, що страти без належного судового розгляду, задокументовані у звіті, можуть бути воєними злочинами у вигляді умисних вбивств», –наголосив він.

Тюрк надав подробиці деяких жорстоких вбивств, що їх було задокументовано у звіті.

«У деяких випадках російські солдати стратили мирних жителів в імпровізованих місцях тримання під вартою, – сказав він. – Інших стратили на місці після перевірок служби безпеки, у їхніх будинках, у дворах та в під'їздах, навіть якщо жертва ясно давала зрозуміти, що не становить загрози, наприклад, піднявши руки вгору».

Чоловіки та хлопчики склали 88% усіх жертв позасудових страт, поданих у звіті, сказав він, «що дозволяє припустити, що вони зазнавали невідповідних переслідувань через їхню статеву приналежність».

Також, за його словами, російська бронетехніка та танки обстрілювали житлові будинки, вбиваючи мирних жителів у їхніх будинках.

Хоча такі вбивства не обмежувалися певними районами, деякі регіони країни постраждали більше, ніж інші.

Сотні тіл було виявлено у київському передмісті Буча після вигнання російської армії у березні.

Тюрк сказав, що його офіс задокументував убивства 73 мирних жителів, зокрема трьох дітей, у період з 4 по 30 березня. У процесі підтвердження також перебуває ще 105 іморвірних вбивств цивільних осіб.

Після періоду, що розглядається у звіті, група на чолі з Тюрком продовжила документувати грубі порушення, які торкаються як цивільних осіб, так і військових, включаючи довільні затримання, насильницькі зникнення, тортури та сексуальне насильство.

Як повідомлялося раніше, за даними на 25 листопада, Генеральна прокуратура України з початку повномасштабної війни зареєструвала понад 68 тисяч злочинів проти України. Із них 47 тисяч – воєнні.

У повідомленні використано інформацію Reuters, Associated Press.