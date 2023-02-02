ЄС оголосив 2 млрд євро Україні й нові санкції проти Росії напередодні саміту у Києві

Банк ЄС має намір надати Україні понад 2 мільярди євро цього року, Європейська Рада погодила сьомий пакет військової підтримки для українських військових у 500 мільйонів євро, а ЄС планує до 24 лютого ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії. Такі заяви пролунали напередодні саміту у Києві, що вже зібрав в українській столиці чільних посадовців Європейського Союзу.

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2 мільярди євро "або й більше"

Інвестиційний банк Європейського Союзу закликав 27 країни блоку надати Україні 2,2 мільярда євро (2,4 мільярда доларів) "або й більше" цього року, як це було вже зроблено з часу російського вторгнення в лютому минулого року.

З цієї суми 1,7 мільярда євро вже використано в Україні, зокрема, на відбудову шкіл, доріг і лікарень. Є ще 540 мільйонів для поточних проектів. "Ми хотіли б продовжити те, що ми робили, і навіть зробити більше. І проекти готові", - цитує Reuters голову Європейського інвестиційного банку Вернера Гоєра.

Він також повідомив, що планує просити уряди ЄС про гарантії, необхідні для фінансування додаткових витрат в Україні цього року, оскільки "знадобиться набагато більше, щоб відбудувати країну після війни – завдання, яке Світовий банк у вересні минулого року оцінив у 350 мільярдів доларів".

Сьомий пакет військової підтримки

Європейська Рада погодилася надати Україні сьомий пакет військової підтримки у 500 мільйонів євро, а також 45 мільйонів євро для навчання військовиків. "Сьогоднішнім рішенням ЄС посилює свою підтримку Україні у захисті її суверенітету і територіальної цілісності… а також захисту цивільного населення від російської агресивної війни, що триває. Завдяки сьомому пакету загальний внесок ЄС для України становитиме 3,6 мільярда євро", – сказав верховний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель.

Місія ЄС з військової допомоги (EUMAM) тренуватиме ще 15 000 українських солдатів. Таким чином, загальна кількість підготовленого Місією персоналу досягне 30 тисяч осіб, - інформує канал Єврокомісії у Телеграмі.

Європейський Союз також виділить 25 мільйонів євро на підтримку зусиль з розмінування в небезпечних районах.

Правосуддя у Гаазі проти кривдників України

З-поміж інших заяв напередодні саміту - слова президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн про те, що в Гаазі буде створено Міжнародний центр з переслідування злочину агресії в Україні. Він зокрема координуватиме збір доказів російських воєнних злочинів і увійде до складу Спільної слідчої групи за підтримки Євроюсту.

Десятий пакет санкцій проти Росії

Високопосадовиця також поінформувала, що ЄС планує до 24 лютого ухвалити десятий пакет санкцій проти Росії. Як цитує президентку Єврокомісії Радіо Свобода, до річниці початку повномасштабного вторгнення "Росія буде змушена заплатити й за руйнування, які вона спричинила в Україні, зокрема давати кошти на реконструкцію України".

"Ми ще визначаємося із тим, як використати російські державні активи на користь України, – сказала Урсула фон дер Ляєн. – Сьогодні Росія платить високу ціну. Наші санкції розмивають російську економіку, відкидаючи її назад на покоління. Верхня межа ціни на сиру нафту вже коштує Росії близько 160 мільйонів євро на день. І ми зберігатимемо тиск. Разом із партнерами з G7 ми додамо ще граничну ціну на російські нафтопродукти”.

50 мільярдів євро, 35 мільйонів лампочок, генератори й енергетичне обладнання

З початку війни економічна, гуманітарна та військова підтримка України з боку Європейського Союзу становить майже 50 мільярдів євро.

Як стало відомо під час прес-конференції у Києві сьогодні, ЄС надасть Україні додаткові 5 мільйонів світлодіодних лампочок на додаток до 30 мільйонів оголошених раніше. 2,4 тисячі генераторів будуть відправлені в Україну на додаток до 3 тисяч вже наданих ЄС з початку війни. Разом з країнами Енергетичного співтовариства ЄС виділить понад 150 мільйонів євро на придбання життєво необхідного енергетичного обладнання для України.

ЄС та Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо відновлюваних газів, таких як біометан або водень, що є конкретним кроком у напрямку "зеленої" відбудови України, інформує Єврокомісія.

Голос Америки також повідомляв, що нині також Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій закликає ЄС "працювати над початком переговорів про вступ і підтримати дорожню карту" для України.