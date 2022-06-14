ЄС хоче посилити співпрацю з Ізраїлем в енергетиці, щоб подолати залежність від Росії 

Перебуваючи з візитом в Ізраїлі, у вівторок 14 червня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перед енергетикою ЄС постала подвійна проблема – газовий «шантаж» Росії, яка напала на Україну, та проблеми зі зміною клімату.

Для вирішення обох проблем ЄС шукає співпраці з Ізраїлем, який є одним зі світових лідерів у галузі «зелених технологій».

«Кремль використав нашу залежність від російського викопного палива, щоб шантажувати нас», - сказала фон дер Ляєн під час промови в Університеті Бен-Гуріона, що у південному ізраїльському місті Беер-Шева.

«З початку війни Росія свідомо припинила постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії, а також голландських та датських компаній у відповідь за нашу підтримку Україні», - додала європейська чиновниця.

Раніше про намір збільшити поставки природного газу з Ізраїлю заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. За його словами, Італія та інші члени ЄС розглядають варіанти зменшення своєї залежності від російської енергії.

«Ми активізуємо енергетичну співпрацю, щоб допомогти ЄС звільнитися від російського викопного палива. Ми також готуємо інфраструктурні проекти, які допоможуть нам перейти на зелену енергію», – написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твіттер-акаунті.

Нині Ізраїль продає газ до Єгипту, де частину газу зріджують і відправляють до Європи. Значне збільшення експорту газу потребуватиме довгострокових інвестицій в інфраструктуру, зокрема, побудови газпроводу у східному Середземномор'ї.

За словами фон дер Ляєн, ЄС «вивчає шляхи посилення енергетичного співробітництва з Ізраїлем» та вже працює над підводним електричним кабелем і газопроводом.

У повідомленні використано матеріали агентства AFP.





