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ЄС хоче посилити співпрацю з Ізраїлем в енергетиці, щоб подолати залежність від Росії
Перебуваючи з візитом в Ізраїлі, у вівторок 14 червня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перед енергетикою ЄС постала подвійна проблема – газовий «шантаж» Росії, яка напала на Україну, та проблеми зі зміною клімату.
Для вирішення обох проблем ЄС шукає співпраці з Ізраїлем, який є одним зі світових лідерів у галузі «зелених технологій».
«Кремль використав нашу залежність від російського викопного палива, щоб шантажувати нас», - сказала фон дер Ляєн під час промови в Університеті Бен-Гуріона, що у південному ізраїльському місті Беер-Шева.
«З початку війни Росія свідомо припинила постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії, а також голландських та датських компаній у відповідь за нашу підтримку Україні», - додала європейська чиновниця.
Раніше про намір збільшити поставки природного газу з Ізраїлю заявив прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі. За його словами, Італія та інші члени ЄС розглядають варіанти зменшення своєї залежності від російської енергії.
«Ми активізуємо енергетичну співпрацю, щоб допомогти ЄС звільнитися від російського викопного палива. Ми також готуємо інфраструктурні проекти, які допоможуть нам перейти на зелену енергію», – написала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму твіттер-акаунті.
Нині Ізраїль продає газ до Єгипту, де частину газу зріджують і відправляють до Європи. Значне збільшення експорту газу потребуватиме довгострокових інвестицій в інфраструктуру, зокрема, побудови газпроводу у східному Середземномор'ї.
За словами фон дер Ляєн, ЄС «вивчає шляхи посилення енергетичного співробітництва з Ізраїлем» та вже працює над підводним електричним кабелем і газопроводом.
У повідомленні використано матеріали агентства AFP.
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ЮНЕСКО запустила програму для підтримки українських митців
ЮНЕСКО надаватиме фінансову допомогу українським митцям для підтримки їхньої мистецької творчості та доступу до культурного життя в рамках пілотної програми, запущеної за співпраці із українською неурядовою організацією Музей сучасного мистецтва України. Про це в ЮНЕСКО повідомили 14 червня.
Програма спрямована на «підтримку продовження мистецької творчості та доступу до культурного життя в Україні» надаватиме митцям гранти для підтримки їхньої творчості.
Наразі агенція ООН ЮНЕСКО вже внесла у фонд програми 100 тисяч доларів. Особливий акцент ЮНЕСКО та Музей сучасного мистецтва України робитимуть на фінансуванні мистецьких проектів, які сприяють підвищенню стійкості населення, що переживає травми війни.
Завдяки своєму таланту та творчості митці мають силу підтримувати діалог та соціальні зв’язки у найважчі часи. Вони допомагають закладати основу для реконструкції суспільствОдрі Азуле, генеральний директор ЮНЕСКО
«Захист і популяризація митців і професіоналів у сфері культури є основною місією ЮНЕСКО, яка стає ще більш актуальною в контексті збройного конфлікту. Завдяки своєму таланту та творчості митці мають силу підтримувати діалог та соціальні зв’язки у найважчі часи. Вони допомагають закладати основу для реконструкції суспільств», – каже Одрі Азуле, генеральна директорка ЮНЕСКО.
На важливості нової програми наполягає і керівниця Музею сучасного мистецтва України Ольга Балашова. «Після 24 лютого ми відчули, що важливість нашої місії тільки зросла в якості культурного фронту: яскраві та живі голоси українських діячів культури та митців є важливим елементом наших цінностей, які ми розділяємо, та бачення майбутнього».
Окрім нової програми, з початку війни ЮНЕСКО вже запровадила низку заходів для підтримки матеріальної та нематеріальної культурної спадщини України, збереження музейних колекцій та боротьби з незаконним обігом культурних цінностей.
Станом на травень, за даними ЮНЕСКО, за час повномасштабного вторгнення в Україну Росія знищила понад 120 культурних та історичних об'єктів України - памʼятники, музеї, архіви, церкви, школи, театри, бібліотеки.
За даними української сторони, росіяни, серед іншого, знищили чернігівський архів Служби безпеки України, де зберігалися записи нацистського періоду, які висвітлюють діяльність КДБ в Україні.
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Блінкен та глава МЗС Кореї обговорили допомогу Україні та загрози з Північної Кореї
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сеул і Вашингтон «разом протистоять глобальним викликам безпеки, включаючи неспровоковану війну президента Путіна проти України».
У понеділок держсекретар США провів у Держдепартаменті переговори з міністром закордонних справ Південної Кореї Пак Джином. Вони обговорили «єдину та тверду» відповідь на безпрецедентну кількість випробувань балістичних ракет Північною Кореєю та ядерні загрози з боку комуністичного режиму. Цього року Північна Корея запустила 31 балістичну ракету, побивши попередній рекорд у 25 запусків, які були проведені 2019 року.
За словами Блінкена, США і Корея планують «розширити масштаби спільних військових навчань», а також «тренування на Корейському півострові та навколо нього».
Санкції проти Росії, допомога Україні, співпраця з НАТО
На спільній прес-конференції з міністром закордонних справ Пак Джіном Блінкен сказав, що Республіка Корея однією з перших приєдналася до західних санкцій проти Росії, особливо в енергетичній сфері.
«З початку війни в лютому Республіка Корея координувала санкції та експортний контроль разом зі Сполученими Штатами та іншими союзниками і партнерами. Вжито заходів для стабілізації енергетичних ринків. Корея запропонувала надзвичайну економічну та гуманітарну підтримку уряду та народу України», – заявив Держсекретар Блінкен.
Плани подальшої співпраці в рамках ширшого партнерства з західними країнами держсеркетар Блінкен планує обговорити наприкінці червня, коли новообраний президент Юн Сук Йоль приєднається до саміту НАТО в Мадриді разом з іншими союзниками та партнерами США з Індо-Тихоокеанського регіону.
Минулого місяця Республіка Корея стала першою азійською країною, що увійшла до підрозділу НАТО, який займається кіберзахистом.
Саміт НАТО відбудеться 28-30 червня цього року. Одне з головних питань зустрічі – війна Росії проти України та постачання зброї Україні для захисту від агресії.
У матеріалі використано повідомлення англомовної служби Голосу Америки.
Найбільші інвестиційні банки США припинили торгувати держборгом Росії
Найбільші американські інвестиційні банки JPMorgan Chase та Goldman Sachs припинили торгувати борговими зобов’язаннями Росії. Як передає агенція Bloomberg з посиланням на свої джерела, ще на початку червня банки проводили операції з держборгом Росії, але призупинили їх після відповідної заборони Мінфіну США.
6 червня управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США заборонило американським інвесторам купувати боргові зобов’язання Росії. При цьому вони залишалися можливість продавати або тримати російські цінні папери.
24 травня Міністерство фінансів США вирішило не продовжувати ліцензію, яка дозволяє Росії провадити виплати для обслуговування зовнішнього боргу. Таке рішення може привести країну до дефолту за міжнародними зобов’язаннями – вперше з 1918 року.
Після цього російська влада оголосила, що проводитиме виплати за держборгом у рублях, що може стати порушенням зобов’язань перед власниками цінних паперів.
18 травня міністр фінансів Росії Антон Силуанов вчергове заявив про намір платити за державним зовнішнім боргом у рублях, якщо ліцензія, яка дозволяє обслуговувати його в доларах, не буде продовжена.
Раніше Росія вже спробувала здійснити виплати в рублях, на що власники російських цінних паперів не погодилися.
Наступні виплати у доларах та євро очікуються 23-24 червня. Якщо їх не вдасться провести, формальний дефолт може чекати на Росію вже наприкінці липня.
Москва погрожувала зверненням до судів у спробі запобігти дефолту.
Санкції, запроваджені Заходом після вторгнення Росії в Україну, забороняють операції із російським Мінфіном, Центробанком та Фондом національного добробуту.
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