Ексклюзив: США планують створити центр навчання HIMARS в Європі

Збройні сили США планують створити центр у Європі, щоб навчати союзників по НАТО, як застосовувати високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS, сказав Голосу Америки високопоставлений генерал США. Попит на системи у Східній Європі зростає після успіху цієї зброї в Україні.

«Ми все ще перебуваємо на попередніх етапах, але ми, можливо, залучимо до цього представників декількох країн», — командир V корпусу генерал-лейтенант Джон Колашескі, який відповідає за операції Сухопутних сил США на східному флангу НАТО, сказав Голосу Америки в ексклюзивному інтерв’ю у вівторок увечері.

Ця новина з’явилася після того, як у вівторок Державний департамент схвалив продаж Польщі 18 пускових установок HIMARS разом із сотнями керованих реактивних систем залпового вогню та десятками армійських тактичних ракетних систем. Польський уряд подав запит на поставку, вартість якої оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Запропонована програма навчання на HIMARS буде доступна для країн НАТО, які мають схвалення на купівлю далекобійних артилерійських систем США, включаючи такі країни східного флангу НАТО, як Естонія, Польща та Румунія.

“Вони [НАТО] бачать жорстокість того, що сталося в Україні, і є відчуття терміновості, є відчуття мети, і всі 30 країн об’єдналися для ефективного захисту території НАТО”, – сказав Колашескі.

Раніше цього тижня міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив Голосу Америки, що «один із найбільших уроків» війни в Україні полягає в тому, що «тривалий вогонь надзвичайно важливий». Вважається, що HIMARS змінив темп війни.

Естонія придбала шість одиниць HIMARS, поставка яких очікується в 2024-2025 роках. Американський взвод HIMARS забезпечує додаткові оборонні можливості в Балтії, і Певкур сказав, що взвод також дозволяє естонським силам почати тренування з ракетними системами «сьогодні», щоб вони були готові використовувати їх «з першого дня».

Польська академія керування танками Abrams

Колашескі сказав, що запропонована академія HIMARS буде «подібною» до Академії підготовки персоналу для танків Abrams, яка була відкрита поблизу Познані у Польщі минулого року. Польща була першим європейським союзником, який придбав Abrams, придбавши 250 танків M1A2 Abrams минулого року та 116 танків M1A1 Abrams у січні.

За словами Колашескі, частина програми навчання на Abrams включає стажування, коли польські війська навчаються у танкових підрозділів США обслуговувати та стріляти з танків.

З моменту відкриття академії Abrams минулого літа її закінчили клас операторів польських танків і клас інженерів.

Польща швидко стала військовим центром для американських сил у Східній Європі та активно підтримувала відправку західних танків в Україну.

"Екзистенційна загроза"

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив у суботу, що Польща почала навчання українських військових на танках Leopard 2 німецького виробництва.

Відповідаючи на запитання, чи навчатимуть українців у польській танковій академії Abrams, Колашеський сказав Голосу Америки, що «наразі немає рішення щодо цього».

Після того, як минулого місяця президент Джо Байден оголосив, що США нададуть українським силам танки Abrams, Пентагон заявив, що спочатку потрібно закупити танки, оскільки у сховищах США немає надлишку. Цей крок призведе до затримки доставки танків.

Однак очікується, що танки Leopard 2 і британські танки Challenger 2 прибудуть на українське поле бою одразу після навчань.

«На танки дуже чекають, і я дуже сподіваюся, що ми не запізнилися», — сказав Голосу Америки Певкур з Естонії.

На запитання, чи реалістично очікувати, що українські сили зможуть користуватись танками Leopard 2 або Challenger вже за кілька місяців, Колашеський відповів: «Я думаю, що так».

"Вони дуже, дуже вмотивовані. Вони дуже нетерплячі. Я маю на увазі, що для них це екзистенційна загроза", - сказав він.

Голос Америки звернувся до Пентагону з проханням надати доступ до Збройних сил США, які навчають українців у Німеччині, та до Академії підготовки танків Abrams у Польщі, але запит було відхилено.