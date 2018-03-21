Екс-директор ЦРУ припустив, що Путін може мати якусь інформацію на Трампа - NYT

Президент Трамп непрямо розкритикував спецпрокурора Мюллера за його роль у розслідування можливого втручання Росії до президентських виборів 2016 року, а колишній директор ЦРУ, виступаючи в ранкових новинах, сказав, що президент Росії Путін може мати компрометуючу інформацію на Трампа, повідомляє The New York Times.

В середу зранку Трамп у Twitter процитував гарвардського професора, який сказав, що Мюллера не потрібно було призначати спецпрокурором для розслідування втручання Росії до виборів 2016 року.

"Спецпрокурор має завдання знаходити злочини, чи існує злочин, чи ні. Я був проти обрання Мюллера спецпрокурорм. Я все ще проти цього. Думаю, президент Трамп був правий, коли він говорив, що не треба було призначати спеціального прокурора, адже ... не було правдоподібної причини думати, що було вчинено злочин - змову, чи інший, або протидію правосуддю", - написав Трамп у Twitter, цитуючи гарвардського професора Алана Дершовича.

Окремо, на ранковому телевізійному шоу на каналі MSNBC, Джон Бреннан, колишній директор ЦРУ зазначив, що росіяни «можливо, мають щось на нього особисто», говорячи про Дональда Трампа.

Пан Бреннан очолював ЦРУ, коли з'явилось "досьє на Трампа" в 2016 році, в якому йшлося про те, що росіяни мають компрометуючу інформацію на Трампа. Існування таких матеріалів не було підтверджено, але прихильна позиція Трампа до російського лідера викликала питання про відносини між ними.

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