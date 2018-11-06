"Розбиті серця" у США. Противників Трампа закликали не вірити екзит-полам

Екзит-пол у ході виборів до Конгресу США, проведений каналом CNN, вказує, що 55% виборців не схвалюють роботу президента США Дональда Трампа на посаді. При цьому 44% схвально відгукуються про роботу Трампа.

Колишній голова виборчої кампанії Гілларі Клінтон Роббі Мук відзначив, що дані екзит-полів можуть не збігтися із результатами власне волевиявлення американців

Приблизно 65% виборців, які взяли участь в екзит-полі, заявили що голосували з думкою про Трампа. 26 відсотків респондентів заявили, що голосували на виборах з метою підтримати Трампа і 39% - що їх голосування було виявом опозиції до президента США.

На тлі даних екзит-полів колишній голова виборчої кампанії Гілларі Клінтон Роббі Мук відзначив, що дані екзит-полів можуть не збігтися із результатами власне волевиявлення американців. Як відомо, у ході виборів 2016-го року Гілларі Клінтон випереджувала Дональда Трампа за результатами опитувань громадської думки та за результатами екзит-полів.

"Попереджаю: екзит-поли це як сторінки на сайтах знайомств. Речі можуть виявитись не такими, якими здається, і можуть розбити ваше серце", - написав Мук у Twitter.

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