Погана новина – відсутність досвіду, хороша новина - свіже обличчя, – Деніел Фрід про Зеленського

У вівторок у вашингтонському офісі аналітичного центру Атлантична рада відбулася панельна дискусія щодо нових можливих антиросійських санкцій із США. Наразі у Конгресі перебувають 2 законопроекти про санкції проти Росії.

Росія може отримати користь від інтеграції у світову економіку. Може і вторгатися до країн-сусідів! Але не одночасно!

Експерти зазначили, що і Брюссель і Вашингтон виступають єдиним фронтом проти російської агресії, в тому числі і у енергетиці. Зокрема, Деніел Фрід, експерт Євразійського центру Атлантичної ради, зазначив: “Мета антиросійських санкцій у енергетичній галузі – надіслати меседж Путіну і не лише йому! Росія може отримати користь від інтеграції у світову економіку. Може і вторгатися до країн-сусідів! Але не одночасно!”

В інтерв’ю “Голосу Америки” Фрід не оминув увагою президентські вибори в Україні, другий тур яких відбудеться вже цієї неділі. Так вашингтонський експерт прокоментував можливу перемогу Володимира Зеленського: “Я думаю, що європейці і американці будуть дивитися на нього! Погана новина - відсутність досвіду, хороша новина - свіже обличчя і результат справжніх демократичних виборів. І у нього буде мандат на зміни! Так що це добре".

Експерт додав, що дії Зеленського на посаді президента напряму залежатимуть від його команди. “Мені дуже приємно бачити, що принаймні один український реформатор, колишній міністр фінансів, працює з ним! Йому знадобиться команда людей, які можуть допомогти. Лідери, які мають мандат на реформи, можуть потім зібрати команду, здатну реально використати цю реформу, а потім впровадити її на практиці! Тоді робота президента полягає в тому, щоб забезпечити політичну підтримку для цих реформаторів.

Це нелегко, але ми знаємо з досвіду Польщі та країн Балтії, особливо Польщі, що це можливо”, – зазначив Фрід.

На думку експертів, найбільша загроза зараз для відносин Києва з Вашингтоном та Брюсселем – кроки назад у реформуванні та прозорості сфери управління. Члени Атлантичної ради висловили занепокоєність: у випадку провалу реформ, отримати європейський пакет допомоги стане складніше, а американський – взагалі неможливо.

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