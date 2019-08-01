Спроби Москви звинуватити Захід у організації протестів прокоментували експерти

Число кримінальних справ, порушених проти учасників акції протесту в Москві 27 липня проти відмови в реєстрації незалежним кандидатам в Московську держдуму, може помітно примножитися. Про це повідомляє видання «Проект», посилаючись відразу на кілька джерел, які є близькими до правоохоронних органів та владних структур.

Протестувальникам висуваються стандартні в таких випадках звинувачення в застосуванні насильства по відношенню до силовиків, які брали участь в розгоні акції. У зв'язку з цим багато незалежних спостерігачів проводять паралелі з «болотних справою», порушених в Москві після «Маршу мільйонів» в 2012 році.

Європейський суд з прав людини згодом визнав дії російської влади неправомірними і присудив грошові компенсації постраждалим громадянам.

Поки невідомо, чи будуть порушені кримінальні справи проти організаторів «зустрічі з виборцями», влаштованої біля стін мерії незареєстрованими кандидатами. Багато з них наразі під адміністративним арештов строком від 7-8 до 30 діб.

Раніше ЗМІ повідомляли, що до справи «про перешкоджання діяльності виборчкомів» підключилася ФСБ (таке сталося і при розслідуванні «болотної справи»). За словами джерел "РБК" з Кремля і спецслужб, силовики активно розслідують зв'язки опозиції з іноземними організаціями з метою довести, що протести фінансувалися західними державами.

Зокрема, до справи, за даними РБК, також підключили Другу службу ФСБ, яка відповідає за боротьбу з тероризмом, екстремізмом і контроль за органами влади. Служба була заснована на базі П'ятого управління КДБ, яке боролося з дисидентами та іншими "ідеологічними диверсіями".

Політолог Дмитро Орєшкін в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки" зауважив, що влада, зміцнюючи свої позиції в короткостроковій перспективі і «заганяючи опозицію під лавку», використовує з цією метою «поки ще не терор, але насильство».

Схоже, що перша особа шукає такі докази. Або, щоб себе, державного, трохи заспокоїти, або, щоб показати населенню, що це все змова, помаранчеві революції.

«При цьому, напевно, треба бути зовсім ідіотом, щоб намагатися звалити провину за масові протести, викликані кричущими порушеннями виборчих прав громадян, на Захід, – додав він. Однак, схоже, що перша особа шукає такі докази. Або, щоб себе, державного, трохи заспокоїти, або, щоб показати населенню, що це все змова, помаранчеві революції. Знайдуться і такі, підказує практика, хто піддасться цьому навіюванню».

Дмитро Орєшкін також зізнався, що його не здивує, якщо хтось із тих, хто сидить в Кремлі, вірить або вдає, що вірить в цю версію.

"А якщо так, то майстри своєї справи можуть знайти якісь "докази" або просто підкинуть якийсь компромат. Свого часу Сталін теж вірив у змови, і спецслужби підтверджували їх «існування», застосовуючи до людей тортури. Вождь сприймав все, як реальність, і замовляв нові змови. Так може статися і сьогодні, чому ні?" – додав політолог.

Член партії «Яблуко» Сергій Мітрохін, якого після перерахунку підписів виборців допустили до виборів, в коментарі «Голосу Америки» назвав прагнення російської влади знайти «руку Заходу» в столичних протестах спробою «перекласти провину з хворої голови на здорову».

Звичайно, це її вина, а ні якого-небудь Держдепу.

"У тому, що відбувається в країні, завжди винна влада, яка цією країною керує і доводить людей до таких масових протестів", – підкреслив він. "Звичайно, це її вина, а ні якого-небудь Держдепу (США) або якихось зовнішніх сил. Але відповідальність за ситуацію, що склалася треба при цьому звалювати на Захід. Мила справа. Так було і при радянському режимі", – додав Мітрохін.

Нагадаємо, у Москві затримали російського опозиціонера Олексія Навального. Напередодні акції протесту він закликав людей вийти на вулиці. Наразі Навальний перебуває під 30-денним арештом. Після затримання його госпіталізували із діагнозом "алергічна реакція", проте лікар Навального наявність алергій заперечує. Натомість висуває припущення, що опозиціонера могли отруїти.

Президент Трамп під час спілкування із пресою пообіцяв, що ознайомиться з інформацію про можливе отруєння Навального.

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