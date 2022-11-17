Новий склад Конгресу США не працюватиме гладко, кажуть експерти

Підрахунок голосів на виборах до Палати представників і Сенату добігає кінця, обидва органи роблять перші кроки з організації роботи 118-го скликання Конгресу Сполучених Штатів. Небагато екпертів вважають, що Конгрес працюватиме продуктивно.

Республіканці отримають контроль за Палатою представників на початку січня, хоча перевага є дуже незначною. Сенат залишатиметься в руках демократів, але остаточна кількість сенаторів від партій залежить від результатів другого туру виборів у Джорджії, запланованого на початок грудня.

Таке співвідношення сил, видається, більше підходить для партизанських окопних війн, ніж для прийняття законів, кажуть Голосу Америки вчені, які вивчають Конгрес США.

“В Конгресі триватиме партійна поляризація, блокування роботи та дисфункція, через керівництво різними партіями», – сказав Голосу Америки Джеймс Тербер, почесний професор Американського університету та засновник Центру досліджень Конгресу та президента. «Постійна виборча агітація за президента та до Конгресу триватимуть, а у порядку денному домінуватимуть “питання, що розділяють” політиків. Бюджетний Бюджетний процес буде кривавим до наступних (президентських - ред.) виборів».

Все те саме

Відповідаючи на запитання, чого американцям очікувати від Конгресу у 2023 році, Девід Кінг, старший викладач державної політики в Гарвардській школі Кеннеді, сказав Голосу Америки: «На жаль, все те саме».

Кінг, який є головою факультету Двопартійної програми Гарвардського університету для новообраних членів Конгресу, стверджує, що нові законодавці можуть розраховувати на роботу в органі, де фактично вся влада зосереджена у керівництва, а комітети та окремі законодавці мають невеликий вплив.

"Влада в Конгресі буде зосереджена в руках небагатьох лідерів. Більшість конгресменів триматимуться своєї партії, бо ніхто не зможе дозволити собі втратити пару ключових голосів, - сказав він. - І стратегічні рішення, здебільшого обговорюватимуться на рівні керівництва».

Ймовірно, прийматиметься невелика кількість масштабних законів із основоположних питань, таких як бюджети і асигнуваня, щоб уряд міг працювати, каже Кінг.

«Я думаю, ймовірно, більшість законотворчості відбудеться в рамках двох великих пакетів, — сказав Кінг. - Решта, здебільшого, зведеться до символічної критики одного в той час, як вирішальний вибір буде зроблено на президентських виборах 2024 року».

Є певна надія на прогрес

Не всі відкидають можливість співпраці партій. Г. Вільям Гогланд, старший віце-президент Двопартійного політичного центру у Вашингтоні, сказав Голосу Америки, що лідерам Конгресу, хоч і складно, але не неможливо знайти сфери для співпраці.

«Гадаю, люди думають: “Ох, ми два роки лише обмінюватимемось сигналами та готуватимось до виборів 24”. Але я вважаю, що все ще є можливості чогось досягнути. Успішне законотворення все ще можливе", - сказав Хогланд.

Колишній виконавчий директор Бюджетного комітету Сенату від Республіканської партії, Хогланд вказав на імміграційну політику як на сферу, де і сторони мають те, чого хочуть, і компроміс може бути досягнутий. Республіканці, наприклад, хочуть зміцнити охорону кордонів, а демократи хочуть створити можливість легалізувати незаконних іммігрантів, яких привезли до США в дитинстві - можливо домовитись про закон, що забезпечить і те, і інше.

Майбутнє Байдена

Поділ контролю над Конгресом означає, що президент Джо Байден, ймовірно, матиме порівняно небагато законодавчих перемог, які стали віхою його перших двох років на посаді. Але Хогланд зазначив, що прийняті пакети, включаючи Закон про зниження інфляції, з його величезними інвестиціями в боротьбу зі зміною клімату, і Закон про інвестиції в інфраструктуру та робочі місця, вже створили для Байдена величезний обсяг роботи.

«Йому вже надано значні повноваження, - каже Хогланд. - Я думаю, його увагу забере виконання Закону про зниження інфляції та іншого законодавства, яке вже було прийнято».

Байден також може приділяти більше часу міжнародній політиці, сказав Кінг з Гарвардського університету, який додав, що коли президент перебуває в глухому куті у внутрішній політиці, «одна річ, яка, як правило, трапляється, це те, що він шукає перемог на міжнародному рівні».

Байдену буде важко домогтись ратифікації нових договорів у розділеному Сенаті, каже Кінг: "Міжнародні угоди можливі. І, звичайно, більше такого роду дипломатії на кшталт перемовин G20 з президентом як головнокомандувачем, який працює з іншими країнами із того, що відбувається в Європі, віддалення від Росії".

Змагання за керівні посади

Очікується, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер збереже свою посаду. У середу чинний лідер меншості Мітч Макконнелл переміг сенатора Ріка Скотта і був переобраний на свою посаду.

Республіканці в середу проголосували за кандидатуру нового спікера. Нинішній лідер меншості Кевін Маккарті виграв номінацію, але його шлях до лідерства може бути негладким.

Палата представників має проголосувати за спікера, і республіканці матимуть лише невелику більшість. Кілька десятків членів ультраконсервативного крила Республіканської партії відмовилися підтримати кандидатуру Маккарті. Без їхніх голосів у повному складі палати та зіткнувшись із об’єднаною демократичною опозицією, Маккарті не може перемогти.

Найвірогіднішим результатом є переговори, під час яких Маккарті дає конкретні обіцянки членам своєї партії в обмін на їхні голоси. Нинішній спікер Палати представників Ненсі Пелосі наразі не сказала, чи збирається вона залишатися на керівній посаді, коли її партія стане меншістю в січні.

Проведення розслідувань

Усі експерти, з якими поспілкувався «Голос Америки», зійшлися в тому, що нові агресивні розслідування діяльності адміністрації Байдена та родини президента неминучі в Палаті представників.

Республіканці вже пообіцяли розпочати широкомасштабні розслідування того, як адміністрація Байдена впоралася з кризою на південному кордоні, а також ділових операцій сина президента, Хантера Байдена. Іншою можливістю є процедура імпічменту проти членів адміністрації, які, на думку республіканців, не виконали свою роботу. Деякі члени вже запропонували оголосити імпічмент міністру внутрішньої безпеки Алехандро Майоркасу через стан безпеки кордонів США. Деякі з більш радикальних членів Палати вже запропонували ухвалити статті про імпічмент проти президента.

Малоймовірно, що імпічмент, який розглядається як політично мотивований, призведе до засудження в Сенаті, де потрібно дві третини голосів, щоб підтримати звільнення посадовця адміністрації з посади.