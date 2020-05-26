Експерти бачать ознаки «нормалізації» американської економіки - Wall Street Journal

Згідно з поточними прогнозами, цього року економіка Сполучених Штатів Америки скоротиться на 6-7 відсотків, а рівень безробіття деякий час буде виражатися двозначними числами. Але вперше з тих пір, як пандемія привела до широкомасштабного закриття бізнесу в березні, ситуація в деяких куточках економіки принаймні не погіршується, а можливо, навіть поліпшується. Провідне американське ділове видання Wall Street Journal пише про ознаки поступового повернення економіки США до життя.

Насправді це буде залежати від ситуації в охороні здоров'я

«Якщо це буде єдина хвиля коронавірусу, то, схоже, ми досягли дна і почався процес нормалізації», - говорить головний економіст по США в S&P Global Ratings Бет Енн Бовіно.

Витрати на готелі, ресторани, авіаперельоти та інші галузі економіки, які постраждали від соціального дистанціювання, залишаються низькими, але, схоже, поступово зростають, пише Wall Street Journal.

14 квітня цього року через пункти огляду Управління безпеки на транспорті пройшли 87534 особи, що на 96 відсотків менше, ніж того ж дня минулого року. Але 24 травня цей показник майже потроївся, склавши 267 451, хоча він все ще на 87 відсотків менше, ніж роком раніше.

«Ми пройшли дно, якщо говорити про пікові збитки», - каже Грегорі Дако, головний економіст по США в аналітичній компанії Oxford Economics. За його словами, високочастотні індикатори вказують на «відновлення обсягів витрат людей».

Економічний радник Білого дому Кевін Хассет заявив у неділю, що є перші ознаки відновлення американської економіки

«Можна спостерігати цей поворот в обнадійливих даних", - продовжує він, -"Але потрібно проявляти обережність, враховуючи, що ми відновлюємося з вкрай депресивних рівнів».

Тенденцію можна проілюструвати на прикладі індустрії вантажоперевезень, вказує Wall Street Journal. Хоча за історичними мірками показники залишаються низькими, вони наводять на думку про те, що перевізники вийшли із скрутної ситуації.

Сайт Truckstop.com, який заміряє попит на ринку вантажоперевезень, повідомив, що його щотижневий індекс зростає чотири тижні поспіль, а обсяг доступних для перевезень вантажів збільшився на 27 відсотків за тиждень, що закінчився 18 травня.

Цю думку поділяють і в адміністрації Трампа пише, Wall Street Journal. Економічний радник Білого дому Кевін Хассет заявив у неділю, що є перші ознаки відновлення американської економіки, відзначивши при цьому, що рівень безробіття в травні може бути вище 20 відсотків.

«Думаю, ми дуже близько підійшли до точки перегину з точки зору ділової активності і, можливо, знаходимося у місяці від неї з точки зору зайнятості», - заявив він CNN.

Що стосується економічної активності в цілому, спостерігаються «певні позитивні сигнали у витратах домогосподарств, на ринку нерухомості і на фондовому ринку», говорить економіст Чиказького університету Константин Янелліс (Constantine Yannelis).

«Але я не думаю, що ми можемо передбачити, що все це продовжиться і призведе до розвороту на 180 градусів та відновлення, або це буде стійка, тривала депресія. Насправді це буде залежати від ситуації в охороні здоров'я», - додає експерт.

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