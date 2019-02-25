Модератори Facebook вживають наркотики, займаються сексом під час роботи і страждають через ПТСР - ЗМІ

Модератори часто працюють у стані наркотичного сп'яніння

Модератори контенту у соціальній мережі Facebook потерпають від стресу, пов'язаного з переглядом контенту, і через це вживають наркотики на робочому місці та займаються сексом. Про це йдеться у матеріалі видання The Verge.

Як відзначається у матеріалі, співробітники одного з центрів компанії Cognizant, яка виступає підрядником Facebook для модерації контенту, працюють за невисоку платню і значну частину вільного часу змушені стояти у чергах до туалетних кімнат, які нездатні обслуговувати сотні працівників. Повідомляється, що у конкретному центрі у штаті Аризона деякі працівники, щоб впоратися зі стресом, займаються сексом на роботі, вживають наркотики та алкоголь. Деякі з них розповіли виданню, що між собою працівники жартують, що "випивають, щоб забутись".

"Модератори долають стрес від перегляду травмуючих зображень за допомогою грубих жартів про самогубство, споживаючи марихуану під час перерв, щоб притупити відчуття. Модератори часто працюють у стані наркотичного сп'яніння", - пише The Verge.

Працівників можуть звільнити за дрібні провини, чимало з них постійно бояться звільнення або помсти вже звільнених співробітників

Видання відзначає, що модератори під впливом переглянутого контенту, наприклад, починають вірити у різноманітні маргінальні теорії змови; працівників можуть звільнити за дрібні провини, чимало з них постійно бояться звільнення або помсти вже звільнених співробітників. Повідомляється, що модератори, які працюють за контрактом, заробляють всього 28 800 доларі вна рік - майже в 10 разів менше ніж середня заробітня платня власне працівників Facebook, яка становить 240 000 доларів.

Як відзначає видання, в одного з модераторів, із яким спілкувались журналісти The Verge, виявили посттравматичний стресовий розлад.

Компанія Facebook у відповідь на публікацію опублікувала допис, у якому відзначає, що серйозно ставиться до підтримки співробітників, і перелічила кроки в цьому напрямку.

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