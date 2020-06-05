Facebook вже позначає повідомлення контрольованих державою ЗМІ

Соціальна мережа Facebook почала помічати публікації і групи контрольованих державами ЗМІ. Пізніше буде позначатися їх реклама. Про це йдеться в повідомленні компанії.

У Facebook відзначили, що рішення компанії базується на консультаціях із експертами у царині ЗМІ, уряду, прав людини та розвитку.

При ухваленні рішення про міри залежності ЗМІ від уряду країни Facebook аналізуєтакі фактори, як структура власності засобу масової інформації, редакційна політика та ін.

Facebook виключив із нової політики "Голос Америки" фінансоване урядом США ЗМІ, яке має повну редакційну незалежність від американської влади.

Коментуючи рішення соціальної мережі, директорка "Голосу Америки" Аманда Беннетт нагадала, що "офіційно закріплена у 1976-му році президентом США Джеральдом Фордом політика відмежування "Голосу Америки" від уряду США продовжує гарантувати високу принциповість його журналістики та журналістів та запобігає "будь-якому неналежному впливу, чи тиску на "Голос Америки" з боку іншої урядової агенції США, чи урядовця".

Позначки про те, що ЗМІ належить державі з'явилися на сторінці російського державного каналу RT, китайського каналу CCTV і китайського агентства «Сіньхуа». Крім того, підконтрольною державі названа сторінка офіційної газети ЦК китайської компартії «Женьмінь жибао».

Дослідник дезінформації Бен Німмо звертає увагу на те, що Facebook позначає, як контрольовані державою, сторінки та групи ЗМІ незалежно від кількості підписників у них у Facebook. Маркування, наприклад, отримала сторінка Press TV Australia із менш ніж 300 підписниками.

До кінця року, ближче до виборів президента США, таким виданням буде заборонено розміщувати рекламу для користувачів з цієї країни. У Facebook уточнили, що якщо організація, яка отримала таке маркування, не згодна з рішенням мережі, то вона може подати апеляцію.

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