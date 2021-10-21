Facebook виплатить штраф за дискримінацію американських працівників

Мін'юст США заявив, що компанія Facebook при наймі працівників регулярно надавала перевагу іноземцям, а не американцям. Відповідну заяву розміщено на сайті Мін'юсту США.

Facebook має виплатити штраф у розмірі 4,75 мільйона доларів і до 9,5 мільйона доларів невиплаченої зарплати постраждалим, які стверджують, що компанія дискримінувала американських працівників на користь іноземних, повідомило Міністерство юстиції США.

Дискримінація мала місце щонайменше з 1 січня 2018 року по 18 вересня 2019 року.

Міністерство юстиції США заявило, що компанія «регулярно відмовлялася» наймати або розглядати кандидатури американських працівників, включно з громадянами та резидентами США, особами, які отримали притулок, біженцями та тими, хто має право на проживання. При цьому у компанії надавали перевагу власниками тимчасових робочих віз.

Facebook також допомагав власникам віз отримати посвідку на проживання, що дозволяє їм працювати у США на постійній основі.

Як повідомляє видання The Wahington Post, у Facebook повідомили, що станом на початок третього кварталу цього року компанія мала 63 400 працівників у світі із повною зайнятістю, та 3 000 відкритих вакансій.

Видання наводить заяву заступниці міністра юстиції США Крістен Кларк, яка відзначила, що Facebook не є винятком і має виконувати федеральні закони щодо громадянських прав.

"Компанії не можуть виділяти певні вакансії для власників тимчасових віз через їх статус щодо громадянства або іммігації".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", The Washington Post.

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