Facebook і Twitter видалили антиукраїнські кампанії, Польща і країни Балтії закликають блокувати акаунти  лідерів Росії та Білорусі

Соцмережі Facebook і Twitter протягом вихідних видалили дві антиукраїнські "приховані операції з впливу", які пов'язують із Росією та Білоруссю, повідомляє NBC News.

Одна із операцій - російська пропагандистська кампанія на Facebook та Instagram довкола антиукраїнського вебсайту, що використовувала згенеровані комп'ютером обличчя для вигаданих акаунтів, які мали надати цьому вигляду достовірності.

Інша кампанія використовувала зламані сторінки справжніх користувачів, її пов'язують із групою білоруських хакерів.

Видання NBC News зазначає, що експерти з дезінформації попереджали про те, що Росія продовжуватиме використовувати маніпуляцію та фейки щодо України, зокрема, із викорстанням заяв російського президента Володимира Путіна про "військову операцію", що насправді виявилась повномасштабним вторгненням до України.

У неділю у спільному листі прем'єри Польщі, Литви, Латвії та Естонії закликали технологічні корпорації Alphabet GOOGL.O (якій належать Google та YouTube), Facebook та Twitter зробити більше, аби боротись проти дезінформації Росії щодо її вторгнення до України.

"Хоча онлайн-платформи зробити відчутні кроки щодо боротьби проти безпрецедентного нападу уряду Росії на правду, вони не зробили достатньо, - йдеться у листі, повідомляє Reuters. - Російська дезінформація була дозволена на онлайн-платформах роками, тепер це сприяє злочинній воєнній агресії, яку російський уряд веде проти України та вільного світу".

Уряди Польщі та країн Балтії закликали ці соцмережі проактивно закривати облікові записи й сторінки, що прославляють чи виправдовують агресію, воєнні злочини чи злочини проти людяності.

Також вони вимагають призупинити офіційні акаунти російських та білоруських урядових інституцій, контрольованих урядом медіа та особисті акаунти керівників цих країн та їхніх прибічників, які постійно поширюють дезінформацію про ситуацію в Україні.

Тим часом, сайти російських ЗМІ зазнали масової атаки хакерської групи Anonymous. Зокрема, були атаковані сайти ТАСС, "Коммерсант", "Известия", "Такие дела", "Фонтанка", Forbes, РБК та інших. "Путін змушує нас брехати і наражає на небезпеку. Навіщо це нам? Щоб Путін потрапив до підручників? Це не наша війна, зупинимо його!", – йдеться у опублікованому повідомленні хакерів.

Угруповання Anonymous у перший день російського вторгнення в Україну 24 лютого оголосило про те, що здійснюватиме кібератаки на сайти російських держустанов та ЗМІ. Атакам піддавалися сайти Кремля, Держдуми, Міноборони та інших держустанов.

У статті використано матеріали NBC News, Reuters, "Радіо Свобода"