Facebook, Twitter й інші видаляють "оманливі" сторінки й групи, вказуючи на Іран та Росію

Інтернетні медіа Facebook, Twitter та Alphabet (Ґуґл) закрили, або припинили діяльність сотень сторінок, які використовувалися для маніпулювання громадською думкою у Сполучених Штатах, Великій Британії та в країнах Близького Сходу і Латинської Америки.

Частина тієї діяльності походить з Ірану, а частина з Росії.

​У США увага зосереджена на соціальних медіа через наближення важливих виборів до законодавчих органів країни у листопаді, а також на тлі суперечок про те, який вплив мала дезінформація й іноземна пропаганда в інтернеті під час американських президентських виборів 2016 року.

Раніше у понеділок комапнія Microsoft також оголосила, що виявила й закрила сторінки в інтернеті, через які зловмисники, пов’язані з російськими державними органами, намагалися вламатися в інтернетні сайти американських неурядових аналітичних центрів, а також Сенату США.

Засновник Facebook Марк Цукерберґ сказав, що його компанія виявила 652 “оманливих” сторінок і груп.

“Частина тієї діяльності походить з Ірану, а частина з Росії”, - сказано в офіційному повідомленні Facebook, де також наголошено, що ті особи, сторінки й групи “вводили в оману стосовно того, ким вони є і що вони роблять”.

Компанія Facebook стверджує, що прагне, аби користувачі могли довіряти спілкуванню в мережі і наголошує, що співпрацює з органами охорони закону і з компаніями з кіберпезпеки, а також розробляє власні технології та набирає додаткових працівників, щоб виявляти проблеми.

Тим часом Twitter повідомив, що призупинив 284 персональні сторінки.

Підозрілу діяльність деяких сторінок та мереж спершу виявила компанія FireEye, що спеціалізується на кібербезпеці.

За даними FireEye іранська активність полягала у поширенні антисаудівської та антиізраїльської інфориації, а також у проштовхуванні політики на користь Ірану, зокрема на підтримку міжнародної ядерної угоди, що знімала санкції з Тегерану.

“Це показує, що не лише Росія вдається до таких дій”, - сказав в інтерв’ю Reuters аналітик компанії FireEye Лі Фостер.

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