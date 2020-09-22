Facebook "обмежить обіг контенту", якщо вибори у США викличуть хаос - ЗМІ

Соціальна мережа Facebook "обмежить обіг контенту", якщо вибори у США призведуть до хаосу. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням інформацію компанії.

Як розповів виданню представник компанії Нік Клегг, компанія обмежуватиме контент поширюваний користувачами, якщо за виборами послідують заворушення. Повідомляється, що у компанії готуються до різних сценаріїв у залежності від результатів виборів, включно із заворушеннями, "політичними дилемами", або ситуацією, коли результати особистого голосування стануть відомі раніше, ніж результати голосування поштою.

Раніше у Facebook заявили, що за тиждень до виборів 3-го листопада у соціальній мережі буде заборонено політичну рекламу.

На початку вересня голова Facebook Марк Цукерберг заявив, що майбутні вибори є винятковою ситуацією.

"На нас усіх лежить відповідальність із захисту демократії. Це допомагати людям реєструватись для голосування, пояснювати, як відбуватимуться вибори та вживати заходів для зменшення імовірності насильства та заворушень", - писав Цукерберг.

18-го вересня сенаторка-демократка Файнстін закликала соцмережі "припинити поширення неточної інформації та дезінформації пов'язаної із голосуванням".

"Ці компанії мають відкинути рекламні оголошення, які містять оманливі твердження, вони мають розширити свою політику щодо видалення контенту, який стосується неправдивих тверджень щодо виборів і вони мають видаляти пости, які містять неправду та викривлення", - заявила сенаторка.

Інші соцмедійні компанії також вживають заходів для того, щоб обмежити можливе поширення неправдивої інформації під час виборів. Дякі кроки компаній наразилися на критику політиків.

Так, соціальна мережа Twitter позначала деякі повідомлення президента США Дональда Трампа через зроблені ним твердження щодо виборів.

Сам Трамп звинувачував Twitter в упередженості щодо себе.

"Twitter докладає зусиль, щоб у трендах у Twitter було щось погане, фейк чи ні, про президента Дональда Трампа. Очевидно, чим вони займаються. Зараз ми це вивчаємо!" - твітував Трамп 17-го вересня.

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