Facebook сповіщатиме учасників розмови, якщо хтось зробив скріншот повідомлень у секретному режимі

Компанія Meta, якій належить соцмережа Facebook, оголосила про оновлення для свого Месенджера – додатку для миттєвого обміну повідомленнями. Серед них - підвищений захист приватності для так званих зникаючих повідомлень у чаті месенджера.

Якщо користувач зробить скріншот розмови, що велась у секретному режимі (цей режим передбачає подальше автоматичне видалення повідомлень), то Мета сповіщатиме про скріншот учасників цієї розмови.

Як пояснили у Meta, це та сама функція, яка застосовується у так званому «зникаючому режимі» переписки у чаті. «І впродовж кількох наступних тижнів ми впроваджуємо таке саме сповіщення щодо зникаючих повідомлень у звичайних чатах», - пояснюється у повідомленні.

Нову функцію у себе на сторінці Facebook анонсував засновник та генеральний директор соцмережі Марк Цукерберг. «Нове оновлення для захищених чатів, щоб ви могли отримати повідомлення, якщо хтось зробив скріншот розмови, яка зникне», - пояснив Цукерберг на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ця функція вже була доступна у Snapchat. Оновлення є відповіддю Facebook на закиди щодо необхідності підвищити захист приватності у соцмережі.

В офіційному повідомленні компанії Meta зазначається також, що відтепер посилене наскрізне шифрування буде доступне і для групових чатів, включно з голосовими та відеодзвінками.

«Ми раді повідомити, що ця функція доступна кожному. Тепер ви можете вибрати приватне та безпечне спілкування зі своїми друзями та родиною», - говориться у повідомлені.

Окрім цього, соцмережа Фейсбук розширила лінійку стікерів, гіфок і смайликів. Тепер, якщо натиснути та утримувати повідомлення, відкривається велика панель смайликів на вибір.