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Facebook сповіщатиме учасників розмови, якщо хтось зробив скріншот повідомлень у секретному режимі

Компанія Meta, якій належить соцмережа Facebook, оголосила про оновлення для свого Месенджера – додатку для миттєвого обміну повідомленнями. Серед них - підвищений захист приватності для так званих зникаючих повідомлень у чаті месенджера.

Якщо користувач зробить скріншот розмови, що велась у секретному режимі (цей режим передбачає подальше автоматичне видалення повідомлень), то Мета сповіщатиме про скріншот учасників цієї розмови.

Facebook Сповіщення щодо скріншотів можна буде отримувати лише щодо повідомлень, які зникають. Для цього потрібно увімкнути спеціальний режим
Facebook Сповіщення щодо скріншотів можна буде отримувати лише щодо повідомлень, які зникають. Для цього потрібно увімкнути спеціальний режим

Як пояснили у Meta, це та сама функція, яка застосовується у так званому «зникаючому режимі» переписки у чаті. «І впродовж кількох наступних тижнів ми впроваджуємо таке саме сповіщення щодо зникаючих повідомлень у звичайних чатах», - пояснюється у повідомленні.

Нову функцію у себе на сторінці Facebook анонсував засновник та генеральний директор соцмережі Марк Цукерберг. «Нове оновлення для захищених чатів, щоб ви могли отримати повідомлення, якщо хтось зробив скріншот розмови, яка зникне», - пояснив Цукерберг на своїй сторінці у Facebook.

Раніше ця функція вже була доступна у Snapchat. Оновлення є відповіддю Facebook на закиди щодо необхідності підвищити захист приватності у соцмережі.

В офіційному повідомленні компанії Meta зазначається також, що відтепер посилене наскрізне шифрування буде доступне і для групових чатів, включно з голосовими та відеодзвінками.

«Ми раді повідомити, що ця функція доступна кожному. Тепер ви можете вибрати приватне та безпечне спілкування зі своїми друзями та родиною», - говориться у повідомлені.

Окрім цього, соцмережа Фейсбук розширила лінійку стікерів, гіфок і смайликів. Тепер, якщо натиснути та утримувати повідомлення, відкривається велика панель смайликів на вибір.

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