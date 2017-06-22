Російська ініціатива в ООН викликала сміх, порівняння з ІДІЛ

З такою заявою зрівнялись хіба що новини, що терористичне угрупування ІДІЛ цього літа проведе конференцію по темі релігійної терпимості у місті Ракка

Ідея російського МЗС ініціювати обоговорення проблеми поширення в інформаційному просторі т.з "фейкових новин" розсмішила американського публіциста Елі Лейк, колумніста впливового видання Bloomberg.

Напередодні посольство Росії у Великій Британії поширило у Twitter заяву Міністерства закордонних справ цієї країни наступного змісту:

"Росія підніме питання фейкових новин в Організації Об'єднаних Націй та Організації безпеки та співробітництва у Європі. Ця проблема потребує спільного визначення та колективного підходу до її вирішення".

Як відомо, саме державні ЗМІ Росії та пов'язані із Кремлем неформальні структури називають основними творцями та поширювачами неправдивих нових. Подібні звинувачення найчастіше звучать у зв'язку із інформацією, яка поширювалась Москвою стосовно подій в Україні. У США вважають, що підтримувані Росією "фейк ньюз" також були чинником на минулих виборах президента США.

У Росії "фейкові" новини називають звичайними новинами

З огляду на це, ініціатива МЗС Росії зачепила Елі Лейка, колумніста видання Bloomberg.

"З такою заявою зрівнялися б хіба що новини, що терористичне угрупування ІДІЛ цього літа проведе конференцію по темі релігійної терпимості у місті Ракка", - твітує Лейк.

Загалом заява російського МЗС насмішила Twitter, а повідомлення посольства Росії у Великій Британії отримало 125 коментарів, більшість з них - негативні, або іронічні.

"Фейк ньюз" вже можна називати "російські новини", - запропонував один із коментаторів.

"У Росії "фейкові" новини називають звичайними новинами", - жартує інший.

Інші коментатори реагували ще промовистіше.

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