Спеціальні потреби

site logo
Мови
Learning English
Попередній Наступний
Breaking News
Актуально

Уламок ракети Falcon 9 компанії Ілона Маска зіткнеться з Місяцем, вказують астрономи

На Фото: Ракети SpaceX Falcon 5

Ступінь ракети Fаlcon 5, запущеної в космос в 2015 році, після декількох років дрейфування в космосі, прямує в бік Місяця. Ступінь не зміг повернутись на Землю, після запуску Лабораторії дослідження глибокого космосу до так званої "точки Лагранжа", - місця з нейтральною гравітацією на відстані від Землі у чотири рази більшою, ніж відстань від Землі до Місяця.

Уламок вагою більше чотирьох тон має зіткнутись з Місяцем 4 березня на швидкості 2,58 км/сек, прогнозує астроном Білл Грей з проекту "Плутон", який займається розрахунками космічних орбіт. Він додає: "це перше відоме мені ненавмисне зіткнення".

Хоча саме зіткнення, ймовірно, не вдасться спостерігати, але штучні супутники НАСА та Індії, які перебувають на орбіті Місяця, зможуть дослідити кратер, утворений в результаті зіткнення, і вивчити більше про те, що знаходиться під поверхнею Місяця, пише Ерік Бергер в статті для ArsTechnica. Він нагадує, що в 2009 році НАСА спеціально спрямувало ступень ракети до Місяця, щоб дослідити результати зіткнення.

Дивіться, як Джефф Безос здійснив успішний політ у космос. Відео
Embed
Дивіться, як Джефф Безос здійснив успішний політ у космос. Відео

No media source currently available

0:00 0:02:58 0:00
Direct link

Facebook Forum

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG