Уламок ракети Falcon 9 компанії Ілона Маска зіткнеться з Місяцем, вказують астрономи

Ступінь ракети Fаlcon 5, запущеної в космос в 2015 році, після декількох років дрейфування в космосі, прямує в бік Місяця. Ступінь не зміг повернутись на Землю, після запуску Лабораторії дослідження глибокого космосу до так званої "точки Лагранжа", - місця з нейтральною гравітацією на відстані від Землі у чотири рази більшою, ніж відстань від Землі до Місяця.

Уламок вагою більше чотирьох тон має зіткнутись з Місяцем 4 березня на швидкості 2,58 км/сек, прогнозує астроном Білл Грей з проекту "Плутон", який займається розрахунками космічних орбіт. Він додає: "це перше відоме мені ненавмисне зіткнення".

Хоча саме зіткнення, ймовірно, не вдасться спостерігати, але штучні супутники НАСА та Індії, які перебувають на орбіті Місяця, зможуть дослідити кратер, утворений в результаті зіткнення, і вивчити більше про те, що знаходиться під поверхнею Місяця, пише Ерік Бергер в статті для ArsTechnica. Він нагадує, що в 2009 році НАСА спеціально спрямувало ступень ракети до Місяця, щоб дослідити результати зіткнення.