Конгрес США затвердив будівництво у Вашингтоні меморіалу загиблим журналістам

Конгрес Сполучених Штатів затвердив виділення землі у Вашингтоні для будівництва меморіалу загиблим журналістам. Це трапилось через два роки після смертельної атаки на редакцію видання Capital Gazette в Аннаполісі, штат Меріленд.

“Вільна преса боролась за прозорість та свободу ще з часів заснування нашої республіки”, - сказав один із ініціаторів законопроекту сенатор-демократ Бен Кардін з штату Меріленд. Загалом законопроект підтримали сенатори з обох партій.

“Ті, хто уособлюють права першої поправки до конституції, які надані кожному громадянину (поправка, яка гарантує свободу віросповідання, слова, преси, зібрань та петицій - ред.), зробили нашу країну сильнішими. Надто багато, в тому числі п’ятеро невинних душ, які загинули внаслідок стрілянини в Capital Gazette в Аннаполісі, віддали все, що вони мали, на захист демократії”, - додав сенатор Бен Кардін.

Внаслідок нападу в червні 2018 в Аннаполісі загинули п’ятеро журналістів - Джеральд Фішман, Роберт Гаясен, Джон МакНамара, Ребекка Сміт та Венді Вінтерс.

Законопроект дає зелене світло на початок проекту будівництва меморіалу. Тепер для нього мають вибрати точну локацію на Національній алеї в центрі Вашингтона та почати збір коштів. На реалізацію проекту необхідно десятки мільйонів доларів, але їх не будуть залучати із бюджету США. Передбачається, що на здійснення проекту піде сім років.

Раніше в американській столиці вже була інсталяція загиблим журналістам, її можна було відвідати у “Музеї Новин” поруч з Національної алеєю. Втім, в кінці 2019 року музей закрився, а його приміщення перейшло в користування університету Джонса Гопкінса.

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