Виробник опіоїдів використовував реп-відео, щоб просувати більші дози наркотичної речовини

Співробітники фармацевтичної компанії, яку звинувачують у підкупі лікарів, співали реп і танцювали навколо людини, одягненої в костюм у вигляді пляшки аерозолю наркотичної речовини фентанілу, що викликає сильну залежність, на відео, яке мотивувало торгових представників активніше просувати даний препарат.

Цей відеозапис показали присяжним цього тижня в Бостоні під час судового процесу над заможним засновником Insys Therapeutics Inc. Джоном Капуром (John Kapoor) і чотирма іншими колишніми керівниками. Серед підсудних – колишня стриптизерка, яку, за словами прокурорів, найняли регіональною менеджеркою з продажу, хоча вона не мала досвіду у сфері фармацевтики.

Їх звинувачують у махінаціях, у межах яких вони платили лікарям хабарі і частину прибутку в обмін на призначення препарату, націленого на онкологічних хворих, які потерпають від сильного болю. Капур та інші колишні керівники компанії Chandler, штат Арізона, заперечують усі порушення.

Відео, під назвою «Вибрав великий» (Great by Choice), було показано під час національної зустрічі з продажу в 2015 році, щоб заохотити співробітників переконувати лікарів призначати більші дози, сказали прокурори.

На цьому відео агенти з продажів, одягнені в костюми, співають реп під музику пісні артиста A$AP Rocky про титрацію – процес збільшення дози приписаних ліків, поки він не досягне відповідного рівня.

Минулого місяця колишня співробітниця повідомила присяжним, що вона спостерігала за тим, як її бос – регіональна менеджерка з продажу Санрайз Лі (Sunrise Lee) – танцювала на колінах у лікаря Insys у нічному клубі в Чикаго, штовхаючи його до того, щоб він виписував більше рецептів. Адвокат Лі заявив, що лікар використав її.

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