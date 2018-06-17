Донька подарувала хворому батьку свою нирку

Донька подарувала татові безцінний подарунок – другий шанс на життя.

Учитель музики однієї із шкіл Флориди Рональд Корбін перебував у черзі на пересадку нирок протягом трьох років, коли його донька Кендіс Корбін повідомила йому про хороші новини, як повідомляють репортери ABC Палм Біч.

В один момент, коли їй набридло спостерігати за тим, як довго батькові доводиться чекати, вона вирішила з’ясувати, чи може стати його донором. Отож, вона зробила тест.

«Я не знав, що вона пішла робити тести,» - сказав Рональд до ABC. «Вона живе в Нью-Йорку, де і перевірялася, і одного дня зателефонувала мені і сказала: «Тато, у нас є сумісність»

Наприкінці травня в Клівлендській клініці Флориди в Вестоні, Кендіс віддала одну нирку батькові, який з 2015 року на діалізаторі.

Рональд сказав, що він ніколи б такого у неї не попросив і не очікував, що його донька захоче пожертвувати органом.

"Вау, це дивовижне – я ніколи б не зміг збагнути, що вона зробить це для мене, але вона прекрасна дитина, і я дійсно люблю її", сказав він.

Батько і донька добре перенесли операцію, повідомляє ABC. Рональд сказав, що він швидко іде на поправку, а Кендіс знову співає в Нью-Йорку.

"Я просто благословенний, що ти в моєму житті", - сказав він їй. "Спасибі, я люблю тебе".

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