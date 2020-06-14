Подорожуючих з ЄС та британців можуть не впускати у США ще кілька місяців – Фаучі

Директор Національного інституту алергій та інфекційних захворювань лікар Ентоні Фаучі у неділю заявив, що скоріш за все подорожуючих з Великої Британії не пускатимуть до США ще кілька місяців.

Він додав, що ця заборона може триватиме, допоки не розроблять вакцину від коронавірусу.

При цьому Фаучі не виключає, що заборону можуть зняти раніше.

Ентоні Фаучі додав, що заборони для інших кран, як то Китай, Бразилія та країни ЄС, також триватимуть місяці. В залежності від того, яким буде темп нових заражень. Він прогнозує пару циклів спалаху вірусу.

Фаучі висловив надію, що ситуація нормалізується до певної міри протягом року, але висловив сумнів, що це станеться цієї зими чи осені.

Він додав, що чотири-п’ять кандидатів на вакцину наразі роблять значний поступ. «Це закінчиться. Якою б тривожною та жахливою не була ситуація, це закінчиться», - сказав Фаучі.

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