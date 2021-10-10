Компанія Pfizer вакцинує всіх мешканців міста у Бразилії - для дослідження

Компанія-виробник вакцини від COVID-19 Pfizer домовилась із владою бразилійського міста Толедо про вакцинацію усіх його мешканців від 12 років для дослідження безпеки та ефективності своєї вакцини. Про це повідомило видання The New York Times.

За даними місцевої влади Толедо, в якому проживає прибизно 143 тисячі людей, принаймні одну дозу вакцини вже отримали близько 98% жителів.

Коли все населення міста буде вакциноване препаратом Pfizer-BioNTech, виробник вакцини співпрацюватиме з медиками, місцевими лікарнями, університетом та з національною програмою вакцинації Бразилії, щоб спостерігати за поширенням коронавірусу в місті в умовах реального часу.

Спостереження за учасниками експерименту триватиме рік. Компанія намагається дослідити, як довго триває захист від різних штамів коронавірусу після щеплення вакциною виробництва Pfizer.

Наразі у Бразилії - один з найвищих рівнів смертності внаслідок зараження коронавірусом. За даними The New York Times, від COVID-19 в країні вже померло близько 600 тисяч людей. Оглядачі вважають, що насправді кількість померлих від вірусу в країні ще вища.

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