ФБР: Злочини на ґрунті ненависті зростають у США третій рік поспіль

Кількість зареєстрованих випадків злочинів на ґрунті ненависті минулого року збільшилося на 17%. Це найбільше зростання з 2001 року, коли терористичні напади на США 11-го вересня стали фактором, який підштовхнув до сплеску нападів на американців мусульманського та арабського походження.

Загалом у 2017-му році правоохоронні органи США повідомили про 7 175 випадків злочинів на ґрунті ненависті, у порівнянні із 6 121 у 2016-му році. Кількість таких випадків зростає вже третій рік поспіль. Відповідні дані містяться у щорічному звіті ФРБ про злочини на ґрунті ненависті, який було оприлюднено у вівторок. Близько 5000 - це злочини проти осіб, включно із застосуванням сили та залякуваннями.

Доповідь зокрема вказує на подвоєння злочинів на ґрунті ненависті проти арабів та значне збільшення антисемітських інцидентів.

В.о. міністра юстиції США Меттью Вітакер назвав доповідь "закликом до дії" і пообіцяв, що інформація не залишиться без уваги.

Особливо мене турбує зростання антисемітських злочинів, які вже були найпоширенішими злочинами на ґрунті ненависті релігійного характеру

"Особливо мене турбує зростання антисемітських злочинів, які вже були найпоширенішими злочинами на ґрунті ненависті релігійного характеру", - сказав Вітакер.

"Американський народ може бути певним, що наше міністерство вживає значних та рішучих заходів проти цих злочинів, і ми будемо енергійно та ефективно захищати права американців».

ФБР визначає злочин на ґрунті ненависті як "кримінальне правопорушення проти особи або майна, мотивоване цілком або частково ворожістю порушника щодо раси, релігії, фізичних вад, сексуальної орієнтації, етнічної приналежності, статі чи гендерної ідентичності".

Приблизно половина випадків, пов'язаних з расовими мотивами злочинів, стосувалась афро-американців

Зростання злочинів на ґрунті ненависті в 2017 році було в основному обумовлено расовим та релігійним упередженням.

Расова належність була основним чинником значної частини злочинів на ґрунті ненависті в 2017 році. 4832 із загальної кількості інцидентів були пов'язані із расою, етнічними ознаками, чи приналежністю. Приблизно половина випадків, пов'язаних з расовими мотивами злочинів, стосувалась афро-американців.

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