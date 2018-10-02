Агенти ФБР потрапили у пастку влаштовану американським пенсіонером

66-річного Ґреґорі Родвелта звинуватили у нападі на представника федерального уряду США після того, агент ФБР отримав вогневе поранення в результаті спрацьовування хитромудрої пастки, змайстрованої з використанням крісла-качалки та боєприпасів. Про це повідомляє Oregon Live.

За допомогою низки пасток та барикад чоловік намагався захистити маєток площею у 6 гектарів, який у нього конфіскували і мали продати за рішенням суду у справі, яка стосувалась збиткування над літньою особою. Цивільний позов проти чоловіка у 2016-му році ініціювала 90-річна мати Родвелта та її опікун. За вироком суду, чоловік мав виплати 2,1 мільйона доларів.

Родвелт вже перебував у в'язниці з минулого року, через інший інцидент з використанням збої, але у серпні опинився на волі - йому надали час підготувати майно для продажу.

В звіті про інцидент правоохоронці порівняли капкани облаштовані Родвелтом із елементами з пригодницької стрічки "Індіана Джонс"

Але невдовзі після звільнення, чоловік вивісив поблизу маєтку знак "захищено саморобними пристроями". Службовці ФБР та сапери, які через кілька днів прибули за викликом агента з продажу нерухомості, знайшли на території маєтку чимало пасток: приведені у готовність капкани, розтяжку під'єднану до механізму, який міг придавати жертву величезною ванною, пастки для щурів перероблені на саморобні міни з використанням патронів, полоси з шипами на під'їзді до будинку.

Всередині будівлі на території маєтку агенти наткнулися на звичайне крісло-качалку, яке як виявилось було перетворене на міну за допомогою патронів, рибальської волосіні. Коли крісло зрушили з місця, механізм спрацював і один з агентів отримав поранення у ногу нижче коліна кулею великого калібру. Агента доправили до лікарні, а Родвелту висунули звинувачення.

Звіт про інцидент порівняв капкани облаштовані Родвелтом із елементами із пригодницької стрічки "Індіана Джонс".

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