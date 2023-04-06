ФБР: Китай може готуватись захопити Тайвань і зустріти санкції Заходу

За війною в Україні спостерігають і вчаться з неї не лише Сполучені Штати, але і, наприклад, Китай, поведінка якого свідчить про можливі плани захопити Тайвань.

Про це директор ФБР Крістофер Рей сказав у розмові із аудиторією Техаського університету A&M.

“Підказкою” про наміри Китаю Рей вважає поведінку країни щодо економіки – там намагаються пом’якшити вплив потенційних санкцій, що можуть бути застосовані у разі агресії, - цитує посадовця CNN .

CNN також наводить вислів директора ФБР про те, що саме вплив санкцій на російську економіку є одним з найважливіших уроків, які Китай намагається засвоїти сьогодні із війни Росії проти України та реакції Заходу на неї.

Крім того, Крістофер Рей висловився про росіян, які, на його думку, не задоволені ходом війни проти України. Зокрема до незадоволений війною Рей включив і співробітників російської розвідки.

“У розвідці є багато «незадоволених росіян», яких ФБР хотіло б завербувати”, - цитують журналісти Рея.

На 12 квітня запланована зустріч із техаськими академічними колами і у директора ЦРУ Вільяма Бернса. Він виступить з доповіддю під назвою «Оцінка світових загроз з точки зору ЦРУ».

Раніше директор ФБР наголошував на зростаючій загрозі з боку Китаю. Зокрема, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, Швейцарія, говорив про китайську програму застосування штучного інтелекту, яка “буде використана країною для більшої шкоди, ніж користі”, - цитує посадовця ABC .

Зокрема, Рей висловив застереження, що Китай за допомогою штучного інтелекту просуватиме репресії “не тільки вдома, на материковому Китаї, але все частіше для експорту по всьому світу”.