Директор ФБР: загроза російських кампаній дезінформації зберігається 365 днів на рік

У Юридичному комітеті Палати представників проходять слухання, присвячені нагляду за діяльністю ФБР. У якості свідка в слуханнях бере участь директор відомства Крістофер Рей.

Нагадаємо, що у грудні минулого року генеральний інспектор Міністерства юстиції Майкл Горовіц опублікував доповідь, що стосується розслідування Федеральним Бюро розслідувань зв'язків між передвиборчим штабом Дональда Трампа і Росією.

У доповіді, серед іншого, порушується питання про стеження агентів ФБР за колишнім радником передвиборного штабу Трампа Картером Пейджем.

Відповідаючи на питання законодавців, Крістофер Рей визнав серейозність зауважень, які містяться у доповіді генерального інспектора Мін'юсту і підкреслив, що в якості керівника ФБР вжив заходів щодо виправлення ситуації.

Торкаючись загроз Сполученим Штатам, яким протистоїть ФБР, Рей Відзначив тероризм, включно з тероризмом, який має внутрішні корені. У цьому контексті глава ФБР особливо виділив злочини на грунті ненависті.

Злочинні дії подібного роду завжди живить якась огидна ідеологія, констатував глава ФБР.

За його словами, кероване ним відомство веде широкомасштабну роботу по виявленню і запобіганню злочинам на грунті, як расової, або етнічної, так і релігійної ненависті.

Рей нагадав, що інформація про подібного роду злочини традиційно буває недостатньою. Водночас в останні роки ситуація почала змінюватися, додав директор ФБР.

У зв'язку з проблемою російського втручання в американські вибори Рей заявив, що спроби такого втручання тривають.

Глава ФБР уточнив, що ініційовані Росією кампанії по дезінформації залишаються загрозою для США, починаючи з 2016 року.

«Це не припинялося ніколи. Це сталося у 2016-му році, і з тих пір триває. Можливо, мало місце зростання під час виборчого циклу, але ця загроза існує кожен день, триста шістдесят п'ять днів в році », - сказав директор ФБР.

Рей підкреслив різноманітність засобів, які використовуються Росією при проведенні кампаній дезінформації.

Відповідаючи на питання законодавців щодо запобігання терористичних та Інших загроз, Рей торкнувся питання про збір інформації співробітниками ФБР.

Він констатував, що до відомства щоденно надходять тисячі повідомлень і виділив проблему своєчасного ознайомлення місцевих правоохоронних служб з інформацією, яка надходить.

У ході слухань не раз піднімалося питання про законодавчу базу діяльності розвідки і, зокрема, Закон про негласне спостереження з метою зовнішньої розвідки (FISA). Глава ФБР підкреслив значення цього законодавчого акту.

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