ФБР закликає американців бути пильними до спроб Росії вплинути на вибори

"Американці повинні знати, що іноземні діячі – і, зокрема, Росія – продовжують намагатись вплинути на настрої громадян, вживаючи дії, що мають на меті посіяти ворожнечу", - йдеться в спільній заяві Міністерства внутрішньої безпеки США, Міністерства юстиції, Служби Національної розвідки та Федерального бюро розслідувань США, виданій напередодні виборів.

Такі заходи впливу можуть включати "поширення неправдивої інформації про політичний процес та кандидатів, поширення брехні про власні дії з втручання, поширення пропаганди у соціальних медіа а також інші тактики", - наголошують правоохоронці.

Найкращий спосіб протистояти цьому впливу - бути "поінформованим, повідомляти про підозрілу діяльність і уважно ставитись до інформації користувачів", - наголосили в агенціях США.

"США не будуть терпіти іноземне втручання до наших виборів з боку Росії, Китаю, Ірану, або інших країн", - відзначили правоохоронці.

Після встановлених випадків втручання Росії до президентських виборів США 2016 року, правоохоронці активізували протистояння втручанню.

"Наші установи докладають безпрецедентних зусиль з подолання спроб впливу а також задля підтримки посадовців штатів та місцевих посадовців, включаючи задля зміцнення захисту виборчої інфраструктури від вторгнень. Наша мета чітка – забезпечити, щоб кожен голос було підраховано вірно. На цей час, немає ознак втручання до нашої виборчої інфраструктури", - йдеться в заяві

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