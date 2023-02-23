Актуально
- Голос Америки
Міжнародна федерація журналістів призупинила членство Союзу журналістів Росії
За таке рішення проголосував глобальний виконавчий комітет федерації після розслідування дій союзу з часу вторгнення Росії в Україну, зокрема, через формування осередків організації на анексованих українських територіях.
Союз відмовилася переглядати створення таких осередків, інформує міжнародна федерація. Рішення про остаточне виключення організації може прийняти світовий конгрес федерації, що відбудеться за 3 роки.
Президентка Міжнародної федерації журналістів Домінік Прадаліє сказала: «Наша організація побудована на міжнародній солідарності, на принципах співпраці між профспілками-членами та поваги до прав усіх журналістів. Дії Союзу журналістів Росії зі створення чотирьох осередків на анексованих українських територіях явно порушили цю солідарність і посіяли розкол між сестринськими спілками”.
“Нам терміново необхідно знайти способи продовжувати підтримувати тих незалежних журналістів у Росії та за її межами, які перебувають у зоні ризику або потребують допомоги, продовжувати виявляти солідарність з нашими двома українськими філіями та співпрацювати з чотирма філіями, які оголосили про вихід із членства”, - сказала Прадаліє.
Українські журналістські організації з лютого минулого року повідомляли офіс Міжнародної федерації про неправомірні дії Союзу журналістів Росії, вимагаючи засудження російських пропагандистів.
Дивіться також:
Всі новини дня
- Голос Америки
Фінляндія, Швеція та Іспанія надішлють Україні додаткові танки Leopard
Фінляндія оголосила про відправлення до України трьох танків німецького виробництва Leopard 2 та забезпечить навчання для українців із їхнього використання.
Загальна вартість усіх надісланих Фінляндією оборонних засобів наразі становить 750 мільйонів євро, останній 13-й пакет допомоги Києву перевищує 160 мільйонів євро.
Фінляндія має на озброєнні близько 200 танків Leopard 2, однак, як раніше відзначив президент країни Саулі Ніїністе, "кількість танків, які Фінляндія передасть Україні, не може бути дуже значною. У нас є довгий східний кордон, який потрібно захищати, ми все ще не є членами НАТО і не можемо поставити під загрозу нашу власну безпеку".
Leopard
Нині Швеція оголосила, що також відкрита до ідеї надання Україні німецьких Leopard 2 зі своїх запасів, що нараховують 120 таких танків. Останній пакет допомоги Стокгольма Києву включає бойові машини піхоти та артилерійські системи Archer.
Напередодні також в іспанському уряді повідомили, що Іспанія ремонтує шість Leopard 2 для передання Україні, які будуть готові до бою кінця березня або початку квітня. Там додали, що з часом кількість наданих танків може зрости.
Раніше країни НАТО, зокрема Німеччина, Польща та Португалія, пообіцяли відправити ЗСУ загалом близько п'ятдесяти Leopard 2, які вважають найбільш відповідними до умов російської війни в Україні. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив минулого місяця, що очікує отримати від 120 до 140 західних танків у "першій хвилі" постачань від коаліції з 12 країн.
Challenger
Тим часом британські танки Challenger 2 можуть почати надходити в Україну вже навесні, заявив міністр оборони Великої Британії Бен Воллес в інтерв'ю Reuters.
Воллес додав, що Лондон може запропонувати додаткові танки Challenger до 14 вже обіцяних, але це залежатиме від рівня загрози, а також від оборонних потреб країни. "Оскільки Росія використовує власну тактику м'ясорубки, коли російська армія не піклується про свій власний народ, ... ми повинні переконатися, що їм не вдасться досягти успіху", - сказав він.
Підготовка українців
Британія вже провела базову підготовку понад 10 тисяч українських солдатів із методів боротьби з безпілотниками та управління танками, що, за словами міністрів, частково є доказом провідної ролі Британії у підтримці України.
Навчання ЗСУ тривають й у Німеччині. Зараз там проходять підготовку кілька тисяч українців, а загалом ЄС пообіцяли навчити користуватись західною технікою 15 тисяч військовиків з України.
Днями українських захисників, які тренуються неподалік німецького міста Мюнстер, відвідав міністр оборони ФРН Боріс Пісторіус. Українські військовики в інтерв'ю Reuters висловили сподівання, що західна техніка та отримані ними навички допоможуть досягти прориву на лінії фронту й порівняли західну воєнну техніку із радянською - "як Мерседес та Жигулі".
У статті використано матеріали Reuters
Конгресмен Квіглі: "Напівзаходами війну не виграєш". Ексклюзив
До річниці повномасштабного вторгнення "Голос Америки" підготував серію інтервʼю з американськими посадовцями та законодавцями. Серед них, конгресмен-демократ, спів-голова українського конгресового кокусу, Майк Квіглі.
"Напівзаходами війну не виграєш. До нас приїхали депутати ВР. П’ять жінок показали нам сповіщення на своїх телефонах, що у цей момент відбувається ракетний удар, а у них там діти... Одна з них сказала: зараз, зброя – це і є гуманітарна допомога".Майк Квіглі, конгресмен-демократ, штат Іллінойс
Політик наголошує, що "напівзаходами війну не виграти" та виступає за надання Україні усієї необхідної воєнної допомоги, зокрема сучасних винищувачів. Про те, як у Вашингтоні вирішували, яку саме допомогу надавати Україні у перші тижні вторгнення, про перемовини з Москвою в Стамбулі, про прогнози та реалії цієї війни - конгресмен розповів журналістці "Голосу Америки" Катерині Лісуновій, у ексклюзивному інтерв’ю.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Цей час певною мірою є історичним, тому що, як кажуть оглядачі, світ ніколи раніше не був так близько до Третьої світової війни.
Майк Квіглі, конгресмен-демократ, штат Іллінойс: Коли хтось каже мені: «Чому ти так сильно задіяний у питаннях України?» Я достатньо старий, щоб пам'ятати "пригніться та сховайтесь" [команда, що звучить під час тривоги]. Як це було в найгірші періоди холодної війни? Під час кубинської ракетної кризи у 1962, я іще не ходив до школи. Але коли пішов, то у нас були спеціальні тренування з тривоги. Це називалося “пригніться та сховайтесь”, коли вони казали, що є спалах, буде сирена, і ви маєте сховатися під стіл. Так, наче це допомогло би в разі ядерної атаки.
Я вважав, що американська розвідка не помиляється у цьому випадку, і вторгнення дійсно станеться. Мене лякало, що багато хто в Європі та в Києві цього не побачили. Я ж думав: це станеться, і ми не готові
Тож, після розпаду Радянського Союзу була надзвичайна надія, що туди прийде демократія і залишиться назавжди. І буде щось на зразок Сполучених Штатів Європи, із суверенними незалежними країнами назавжди. Думка про те, що все обернеться так, як обернулося, була неймовірною, коли розпався Радянський Союз. У певному сенсі ми залишили Путіна одного на полі бою. Тим часом Кремль намагався вплинути на те, що він втратив, відновити контроль і багато в чому відновити військову агресію. Тому я вважаю, що зараз справедливо говорити про історичну перспективу, оскільки вона інформує нас про те, як ми маємо діяти, щоб запобігти повторенню цього.
К.Л.: Повернімося до лютого 2022 року. Що ви думали тоді? Якими були ваші прогнози та очікування?
М.К.: Іще кілька місяців до того, я думав що це станеться. За рік до того, навесні, росіяни провели тестові тренування на кордоні, а потім відвели свої війська. Тож були люди, які вважали, що росіяни зроблять так і цього разу. Але я вважав, що американська розвідка не помиляється у цьому випадку, і вторгнення дійсно станеться. Мене лякало, що багато хто в Європі та в Києві цього не побачили. Можливо, це була певна надія. Зеленський казав, що паніка зашкодить економіці. Я ж думав: це станеться, і ми не готові.
Другою хвилею було очікування - тоді казали, що "це буде сучасний бліцкриг". Що росіяни шокують та вразять своєю атакою і все швидко закінчиться. І найкращі та найсвітліші уми казали нам те саме. Тому ми думали, як нам доведеться допомагати Україні у партизанській війні та як ми покараємо Путіна? А також, як не дати цьому вийти за межі України? Тому що наміри Путіна явно йшли далі. Але нічого з цього не сталося.
К.Л.: Що вас здивувало, коли війна почала розгортатися?
М.К.: Я думаю, що багатьох вразили дві речі: по-перше, надзвичайні здібності та дух українського народу та військових. По-друге, не применшуючи перший пункт, але усі були вражені некомпетентністю росіян попри переважаючу силу. Я думаю, якби росіяни зробили усе тактично правильно, то навіть натхненній, надзвичайній українській армії було б дуже важко втриматись. Минулого року я двічі був на кордоні з Польщею, а також спілкувався з західними військовими лідерами та американськими, і вони розповідали про жахливі помилки, яких припустилися росіяни. І слава Богу! Але я боюся, що росіяни вивчать цей урок.
Росіяни не збирались по-справжньому вести переговори. Завжди була якась інша причина. Це потрібно їм, щоб покращити свій імідж. Або для того, щоб просто виграти час
Тому мене дуже хвилює, коли зараз говорять про новий наступ, що росіяни зробили висновки. Путін змінює тактику. Він вже зробив це чотири чи п’ять разів. Вони змінюють військове керівництво. Вони все ще мають надзвичайну силу. Його недоліком є те, що у нього немає необмеженого часу. Він виводить на передову ненавчених призовників. Значна частина їх військової могутності виявилась неефективною. У підсумку, це не ідеальний сценарій для обох армій.
К.Л.: Що саме вас здивувало в українській обороні?
М.К.: Стійкість, здібності, наполегливість. У серпні я відвідав аеродром під Києвом, там був дуже важливий бій. Мені розповіли наскільки це було надзвичайно важливо і що саме сталося. Я копнув ногою ці маленькі металеві цвяхи, які були частиною осколкової зброї. Можна було уявити, що там відбулося. А також, наскільки це місце важливе історично, наскільки воно сакральне. Я тоді подумав, якби не здібності української армії та допомога Заходу, яким був би масштаб того, що росіяни могли зробити, якщо б їм це вдалося.
К.Л.: У березні 2022 року відбулись переговори між Москвою та Києвом. Чия ідея була почати переговори під час повномасштабного вторгнення?
Американські законодавці проходили екстрений курс навчання. Я не думаю, що багато хто з нас знав, що таке ATACMS. Ми не знали, що потрібно, що це таке, і що насправді працює. Зараз ми та власне увесь світ, включно з росіянами, вивчили цю війну. Тепер ми знаємо що працює, а що ні
М.К.: Я не певен, як це вирішувалось всередині. Але я завжди відчував, що росіяни не збирались по-справжньому вести переговори. Завжди була якась інша причина. Серед цих причин - спроба показати світові, що “ми, мовляв, поводимось виважено”, — це потрібно їм, щоб покращити свій імідж. Або для того, щоб просто виграти час. Так як їхня логістика постачання мала великі проблеми на самому початку. Тому я ніколи не думав, що Путін дійсно прагне якихось перемовин. І я не знаю, чи коли-небудь повірю в це по-справжньому, для цього багато чого має статись. І навіть тоді, я думаю, що Путін вимагатиме речі неприпустимі для будь-якої людини у здоровому глузді - як для України, так і для третьої держави, яка була би свідком. Путін у своєму спотвореному мисленні вважає, що вони мають право окупувати землі, які їм не належать.
К.Л.: Які були очікування від цих переговорів? Чи була надія на якусь домовленість?
М.К.: Я такої надії не мав. Перше, що я сказав, що це має бути рішення України. Ми не будемо вказувати їм, як діяти, на відміну від інших, ми не казатимемо, що мовляв, "Україно, це звучить розумно. Ми хочемо припинити це кровопролиття". Були такі, хто це пропонував. Але я завжди вважав, що українці мають право сказати: «Це наше рішення, і ми не повинні підігравати Путіну». Я також завжди вважав, що вимоги Путіна буде неможливо виконати.
К.Л.: США почали надавати нову військову допомогу Україні в травні 2022 року. Які дискусії про допомогу тоді велися за зачиненими дверима? Що планували надавати? І чи були запитання, чи варто щось надавати взагалі?
М.К.: На початку головним питанням було – що їм потрібно? Як нам дізнатись, що їм потрібно? Група підтримки України в Конгресі, Марсі Каптур, я та інші, запитували членів української Ради та представників уряду: "Що вам потрібно?" Офіс президента Байдена та військові розмовляли зі своїми колегами. Тож в основному, ми питали, що потрібно і як це доставити у найшвидші строки. Тоді я здійснив одну зі своїх перших поїздок на польський кордон, де ми зустрілись із 101-шою повітряно десантною дивізією армії США і з’ясували, як працює логістика. Тож американські законодавці проходили екстрений курс навчання. Я не думаю, що багато хто з нас знав, що таке ATACMS. Ми не знали, що потрібно, що це таке, і що насправді працює. Зараз ми та, власне, увесь світ, включно з росіянами, вивчили цю війну. Тепер ми знаємо що працює, а що ні. Більшість зброї використовується під час випробувань та маневрів, це схоже на лабораторний експеримент.
Німецький танк працює на дизелі, він легший у навчанні та його легше обслуговувати. Американський танк неймовірно потужний, працює на зовсім іншому виді палива.
Лише війна може показати, що насправді працює. Тож важливі розмови за кадром - деякі з них були публічними - були про те, що насправді працює? Що їм потрібно? Як доставити це українцям? Що нам потрібно для цього? Насправді, нинішні питання також ведуться навколо того, що їм потрібно? Що насправді працює? До прикладу, німецький танк працює на дизелі, він легший у навчанні та його легше обслуговувати. Американський танк неймовірно потужний, працює на зовсім іншому виді палива. І для нього потрібна інша логістика, його буде набагато важче опанувати та обслуговувати. Виробництво у Німеччині логістично є ближчим. Це простіше, воно поруч. Тож ми побачимо нові виклики із розвитком цієї війни.
К.Л.: Чому тоді, у травні, Конгрес вирішив включити закон про ленд-ліз до першого пакету військової допомоги?
М.К.: Я думаю, що це був просто знайомий для законодавців термін і це був план, який спрацював під час Другої світової. Він стримував німців достатньо довго, так щоб опоненти наростили свої сили, а США змогли вступити у бій. Отже, я вважаю, це був термін, який законодавці розуміли. Але навряд чи хтось дійсно вважає, що це буде оренда чи своєрідна позика озброєння. Не думаю, що хтось очікує, що ця зброя повернеться. Сьогодні ви надали танк «Абрамс», а вже завтра його може не бути, бо це війна.
К.Л.: З початку повномасштабного вторгнення військова допомога Україні еволюціонувала від "Джавелінів" до систем протиповітряної оборони. Багато українців задаються запитанням, чому Білий дім не пришвидшить процес і не надасть все необхідне одразу, щоб уникнути непотрібних жертв?
Ми повинні думати про створення альтернативного «Залізного купола», який би покривав якомога більшу частину України та її критичної інфраструктури
М.К.: Адміністрація Байдена заслуговує на величезну повагу, за те як вони об’єднали Захід і продовжують зберігати його єдність. Я, як і більшість із нас не знаю, що відбувалося під час усіх цих переговорів. Тож я не хочу нічого казати, окрім як віддати адміністрації Байдена належне, за об’єднання Заходу. Особливо враховуючи тиск, який вони витримують, щоб зберегти цю єдність. Ми бачимо деякі публічні аспекти цих внутрішніх суперечок. Ми також маємо враховувати, що ці рішення не приймаються лише Сполученими Штатами. Ми робимо це разом із НАТО, ЄС та іншими партнерами, які вирішують усі ці питання, це набагато складніше.
К.Л.: Чи підтримуєте ви надання Україні винищувачів?
М.К.: Так, бо напівзаходами війну не виграєш. Я не кажу, що ми зараз використовуємо напівзаходи. Але я пам’ятаю, як до нас приїхали депутати Верховної Ради. Це було дуже потужно. П’ять жінок показали нам сповіщення на своїх телефонах про те, що у цей момент відбувається ракетний удар, а у них там діти... І одна з них сказала щось, що мене дуже вразило. Вона сказала, що зараз, зброя – це і є гуманітарна допомога.
К.Л.: Питання про визнання Росії державою-спонсоркою тероризму вже піднімалось на рівні резолюції та на рівні законопроекту. Але поки що, як Конгрес, так і Білий дім вагаються, чи приймати таке рішення. Як ви думаєте, які причини?
М.К.: Це засмучує. Якщо відповідати коротко, то ми повинні були прийняти це рішення вже давно. Якщо під це визначення не підпадає Росія, то я не знаю, хто має підпадати.
КЛ: Чи є щось, що на вашу думку, США та західні партнери мали зробити інакше протягом року?
М.К.: Легко судити зі сторони. Можна повернутись до попередніх воєн і сказати: «Ох, це була помилка». І з цієї точки зору усе, що сталося, здається неминучим. Усе очевидно, коли ми озираємося назад, нам легко сказати «ми повинні були зробити так». Але все зовсім інакше, коли тобі потрібно реагувати у реальному часі.
К.Л.: Якщо говорити про уроки, чи можете ви перерахувати помилки та досягнення?
М.К.: Досягнення такі: якби ви сказали мені в лютому минулого року, що ми сидітимемо тут сьогодні, я був би в шоці. Я ніколи би цього не передбачив. Російська армія була страшним ведмедем, ніхто б не подумав, що її справжнє нутро так розкриється. Вони й досі дуже й дуже небезпечні, зрештою Путін все ще тримає в руках важливі карти, і він здатний на все, включно з ядерною зброєю. А це має налякати будь-кого.
Важко було уявити ті перемоги, які ми сьогодні маємо. І знову ж таки, хто міг знати наперед, що саме спрацює? Яка тактика буде виграшною? Яка зброя? Часом, те про що ми й не думали, виявлялось дивовижним на практиці. Зокрема балістичні ракети ATACMS відіграли важливу роль. Я думаю, зрештою, якби ми знали, що це не обернеться партизанською війною, ми би дали більш складне, важке озброєння раніше. Але тоді це було б важко передбачити.
К.Л.: Зараз усі говорять про другу хвилю російської атаки, яка за прогнозами, має бути дуже жорстокою. Яким зараз, на вашу думку, має бути план західних партнерів, щоб запобігти цій атаці?
М.К.: Я не військовий стратег чи тактик. Але якби я був в українському керівництві, я би дослуховувався до найкращих спеціалістів на Заході. Але врешті-решт українці повинні прийняти власне рішення. Хороша новина полягає в тому, що є час для підготовки, і у вас є одні з найкращих військових умів світу, які допоможуть вам вирішити, як впоратися з цією ситуацією. Тож тепер, як ніколи, ви знаєте, що це наближається, і ви маєте підготуватися.
І я думаю, що з боку України також є елемент несподіванки в тому, як вони реагують або діють у спосіб, якого не очікували. Знову ж таки, це поза межами моєї сфери роботи та військової експертизи, але моєю метою було б переконатися, що українці мають доступ до найкращого обладнання і до найкращих експертів. Тим часом ми допомагатимемо захищати Україну, наскільки це можливо. Ми часто згадуємо про Залізний купол в Ізраїлі. Це особливий вид захисту. Ми повинні думати про створення альтернативного «Залізного купола», який би покривав якомога більшу частину України та її критичної інфраструктури.
Надання систем "Патріот", було частиною створення такого всеосяжного захисту. Але існує багато видів систем протиракетної оборони малої, середньої та великої дальності, які можуть допомогти Україні координувати цей захист найефективнішим способом. Знову ж таки, це питання поза межами моєї прямої компетенції, але це те що я вважав би пріоритетом.
Нагадаємо, раніше Голос Америки опублікував ексклюзивні інтерв'ю із сенатором-демократом Крісом Мерфі, з конгресменом-республіканцем Майком Лоулером та 52-гою спікеркою Палати представників Конгресу США, Ненсі Пелосі. Остання наголосила, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".
Інші ексклюзивні матеріали до роковин вторгнення дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, інтерв'ю із співголовою Групи підтримки України в Конгресі конгресменом-республіканцем Браяном Фітцпатріком. Також із співголовою сенатського комітету з Міжнародних Відносин, сенатором-республіканцем Джимом Рішем, його колегами сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаузом, сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.
"Великий наступ" Росії вже розпочався, але він навряд чи буде ефективним - заступник міністра оборони США Кол. Ексклюзив
За минулий рік Сполучені Штати надали Україні приблизно 30 мільярдів доларів військової допомоги: 32 пакети за програмою президентських повноважень, коли зброя береться безпосередньо із запасів США, і 10 - за ініціативою Сприяння безпеці України, коли обладнання замовляють у виробника. У Пентагоні кажуть: на кожному етапі війни намагалися ставити за пріоритет зброю, найбільш релевантну на той час. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення заступник міністра оборони США Колін Кол дав ексклюзивне інтерв'ю Голосу Америки, де розповів, чи отримає Україна ATACMS-и і F-16-ті, чи може бути ефективним російський весняний наступ, і чому, за оцінками Пентагону, Росія вже програла.
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Пане Кол, дякую, що погодилися на інтерв’ю. Під час свого візиту до Києва, президент [США Джо] Байден анонсував новий пакет військової допомоги, який включає більше тих самих систем, які США вже надають Україні. Чи, за оцінками Пентагону, саме ця зброя буде найбільш ефективною зараз, особливо у протидії весняному наступу? Що із цієї зброї буде найбільш ефективним?
Колін Кол, заступник міністра оборони США: Дякую, що запросили. Станом на сьогодні, ми надали вже 32 пакети допомоги за програмою президентських повноважень, і ще 10 – за ініціативою Сприяння безпеці України. Загалом – на 30 мільярдів доларів від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну рік тому.
На кожному етапі, ми намагалися поставити за пріоритет зброю, яка була найбільш релевантною на той час. Тому на початку ми надавали перевагу антитанковим системам, ПЗРК. Це справді дозволило українцям дати відсіч росіянам у битві за Київ. І коли все перемістилося на схід, і перетворилося на артилерійську дуель, ми потужно інвестували в гаубиці і HIMARS.
Восени і взимку нашим пріоритетом стала протиповітряна оборона, не в останню чергу через спроби Росії зруйнувати енергетичну інфраструктуру. І потім ми почали нарощувати українські механізовані та броньовані спроможності. І це ті спроможності, які, коли зміниться погода, ми сподіваємося, дозволять українцям змінити динаміку на полі бою. Дещо з оголошеного, зокрема більше Джавелінів, також допоможуть. Але справді, багато систем, в які ми інвестували у минулі кілька місяців, - Бредлі, Страйкери, танки, обіцяні партнерами, - я думаю, що ці системи матимуть більший вплив.
Ю.Я.: Президент Зеленський у понеділок сказав, що у розмові із президентом Байденом, вони обговорили надання далекобійної зброї. Чи надання ATACMS-ів досі розглядається, і коли, на думку Пентагона, ці системи було б доцільніше надати, якщо не зараз?
Ми вважаємо, що є цілі у так званому «військовому тилу», куди не дістають HIMARs. Але ми вважаємо, що українці мають низку спроможностей, які можуть дістатися таких цілей
К.К.: Я не буду спекулювати про те, чи розглядається передача ATACMS, чи коли це ймовірно. Я лише скажу таке. Ми вважаємо, що є цілі у так званому російському «військовому тилу» , куди не дістають HIMARs. Але ми вважаємо, що українці мають низку спроможностей, які можуть дістатися таких цілей. До ATACMS, які можна запускати із систем HIMARs, прикуто багато уваги, але є інші спроможності в руках українців, аби дістатися цілей у військовому тилу. Тому ми допоможемо їм продумати це якнайкраще. Але, я думаю, вони матимуть спроможності, які їм треба.
Ю.Я.: Про які саме спроможності ви говорите? Чи йдеться про бомби малого діаметру? Якщо так, то коли українці зможуть їх отримати, адже ішлося про довшу перспективу? І знову ж таки, чи передача ATACMS лишається можливою?
К.К.: Вони мають низку ударних безпілотників, які можуть вражати цілі «у глибині». Є також кілька креативних способів використання наявних можливостей, в які я не буду вдаватися, щоби досягнути довгострокових ефектів.
Ви згадали бомбу малого діаметра для наземного запуску – до її фактичної доставки ще місяці. Дивіться, я не сумніваюся, що українці й надалі порушуватимуть питання ATACMs. Ми подивимося, де наші оцінки і їхні пріоритети сходяться. Ми також маємо враховувати інші чинники, зокрема яких запасів вимагають інші непередбачувані ситуації по всьому світу. І ATACMS — це системи, які нам знадобляться в багатьох інших місцях. І їх – не безмежна кількість. Тож зараз ми зосереджені на тому, щоб допомогти українцям продумати, як вони можуть використати наявні можливості для створення глибших ефектів.
Ю.Я.: Звучить критика, що Сполучені Штати і партнери чекають занадто довго, перш ніж надають необхідну зброю. Як це сталося із Javelin до вторгнення, а тепер із Patriot і танками. Яка ваша відповідь на це?
Якби ви мені сказали рік тому, що ми зможемо за рік надати 30 мільярдів доларів військової допомоги, я б сказав, що ви збожеволіли….Те, що нам вдалося зробити – з точки зору обсягів і швидкості – це диво
К.К.: Перш за все, якби ви мені сказали рік тому, що ми зможемо за рік надати 30 мільярдів доларів військової допомоги, я б сказав, що ви збожеволіли. Тому що я працював і раніше у Пентагоні, і в бюрократії. Те, що нам вдалося зробити – з точки зору обсягів і швидкості – це диво. Це диво. Я розумію, що, якщо ти в Україні, ти борешся за своє життя, - ніщо не буде здаватися достатнім, і достатньо швидким. І я їх не засуджую. Це боротьба за існування. Та коли президент підписує ці пакети допомоги із наших власних запасів – зброя, у багатьох випадках, доходить на лічені дні. І на кожному етапі конфлікту, ми робили вибір про те, що є найбільшим пріоритетом.
Я наведу приклад: Ми витратили 30 мільярдів доларів, але, звісно, Конгрес одразу не виділив нам 30 мільярдів на початку війни. Вони давали нам додаткові гроші, і ми витрачали кожен долар, який щедро дав нам Конгрес. Але ми повинні були робити вибір, тому що гроші не нескінченні. Чому ж ми не передали Patriot в перший день? Батарея Patriot коштує мільярд доларів, мільярд доларів за одну батарею. Потрібно понад 12 тижнів для тренування, і також час, аби доставити її на місце. І це дуже, дуже потужна система, але вона, по суті, захищає одне місце. Тож, чи було на початку конфлікту розумніше витрати мільярд доларів на систему Patriot, яка прибула б через 12 тижнів, і змогла захистити одне місце, чи витратити цей мільярд на Stinger, які дозволили українцям фактично поставити шах і мат російським вертольотам, літакам і дронам, які літали на малій висоті? Відповідь на це питання очевидна: пріоритет - переносним системам протиповітряної оборони малої дальності.
Танки - інший приклад. Чому б не дати їм танки прямо спочатку? Танк M1 Abrams – дуже дорогий, дуже складний в обслуговуванні, на його тренування потрібні тижні й тижні. Тож на початку війни ми могли дати їм танки, або ми могли дати їм протитанкові системи Javelin, що дозволило знищити колони росіян, які йшли з Білорусі. Тому я розумію. Люди хотіли б, щоб ми витратили 30 мільярдів, можливо 50 або 100 мільярдів, і надали їх одразу. Але реальність така, що американські платники податків – надзвичайно щедрі, і ми витратили кожен долар, який надав нам Конгрес, на пріоритети того чи іншого часу.
Ю.Я.: Говорячи про Patriot і Abrams, чи можете ви розказати, на якому етапі тренувальні програми на цих системах?
Навчання на Patriot – майже завершене. І я думаю, що все за планом, аби роботу цієї системи можна було розгорнути вже навесні
К.К.: Навчання на Patriot – майже завершене. І я думаю, що все за планом, аби роботу цієї системи можна було розгорнути вже навесні. Що стосується підготовки на M1 Abrams, навчання на американських танках ще не почалося, але навчання на танках Leopard стартувало. Насправді саме танки Leopard – це те, що можна буде доправити у більш доцільні терміни. Тож німці та інші європейські союзники працюють над цією підготовкою. Тим часом США тренують українські підрозділи з використання бойових машин Bradley і Stryker. Міністр оборони щойно був у Графенвері, де спостерігав за цим навчанням. Тому тренування іде на повну.
Ю.Я.: Українці продовжують просувати ідею передачі F-16. Чи можливо це?
К.К.: Це дуже гарний приклад того, про що ми щойно говорили. Чи було б для України корисно мати винищувачі четвертого покоління? В певний момент, безумовно так. Враховуючи російські засоби протиповітряної оборони, я не думаю, що винищувач четвертого покоління у цей момент був би вирішальним.
Ми справді зосереджені на…тому, щоб Україна могла захистити свої міста, захистити свої війська від іранських безпілотників, російських крилатих ракет та інших атак з повітря. Я припускаю, що розмови про винищувачі четвертого покоління триватимуть
І якщо обирати пріоритети протиповітряної оборони, українські посадовці сказали б, що їхній пріоритет номер один — переконатися, що їхні системи протиповітряної оборони можуть продовжувати залишатися дієздатними, шляхом надання їм додаткових систем і додаткових засобів перехоплення. Тож ми справді зосереджені на цій частині, яка полягає в тому, щоб Україна могла захистити свої міста, захистити свої війська від іранських безпілотників, російських крилатих ракет та інших атак з повітря. Я припускаю, що розмови про винищувачі четвертого покоління триватимуть.
Ю.Я.: Враховуючи, що тренування на західних системах забирає тривалий час, чи зараз – не гарний момент, аби розпочати тренування на F-16, щоб коли західні країни вирішили їх надати, пілоти вже були готовими?
К.К.: Ми вже бачили певні оголошення від Великої Британії про тренування на винищувачах четвертого покоління, інші союзники і партнери, можливо, захочуть піти на це. Але уряд США такого рішення поки не ухвалив.
Ю.Я.: Ми трохи торкнулися теми російського весняного наступу. За вашими оцінками, чи має Росія спроможності, аби справді здійснити ефективний наступ?
Я вважаю, що «великий наступ», про який всі говорять, вже розпочався, але він не надто послідовний, і навряд чи буде ефективним
К.К.: Я так не думаю. По-перше, я вважаю, що «великий наступ», про який всі говорять, вже розпочався, але він не надто послідовний, і навряд чи буде ефективним. Що росіяни роблять – вони просто кидають тіла на проблему. Я називаю це «бахмутизацією» конфлікту, коли вони кидають сотні життів щодня, щоб отримати певні додаткові здобутки, які не є стратегічно важливими.
Я думаю, ми можемо очікувати, що це триватиме й надалі, я думаю, що Герасимов, з тих пір як він замінив Суровікіна [на посаді командувача вийськ Росії в Україні], продає Путіну все про те, чого Росія може досягти. Я не бачу, як росіяни можуть досягнути масштабних наступальних успіхів у найближчі місяці. Але я думаю, що вони продовжуватимуть кидати тіла на проблему. Тому головне не в тому, щоб українці давали відсіч, як росіяни, а в тому, щоб українці боролися інакше, і змінили динаміку на передовій. І я думаю, що це те, на чому багато людей зосереджені, коли ідеться про застосування деяких із нових спроможностей у бронетехніці.
Ю.Я.: Чи не могли б ви прояснити дещо для нас? Якою є чинна політика Міністерства оборони США: допомогти Україні захистити свої території, чи допомогти Україні перемогти у цій війні, що означає повернути всі свої території, включно із Кримом?
Українцям належить вирішувати, якими є їхні територіальні амбіції, коли ідеться про їхню суверенну територію. І наша політика – зробити можливою цю боротьбу
К.К.: По-перше, нема політики Міністерства оборони, є політика уряду США. І ця політика лишається дуже послідовною: ми не будемо визначати, що є перемогою. Це визначатимуть українці. Безумовно, Росія окупувала 20 чи 25 відсотків України. Вони поглинули частину України у 2014, захопивши і нелегально анексувавши Крим, та розпочавши сепаратистський рух на Донбасі. Зараз вони тримають трохи більше території на схожі та півдні. Українці, безумовно, мають законне право хотіти повернути ці території. І, як сказав президент, ми будемо з ними так довго, як буде потрібно. Але українцям належить вирішувати, якими є їхні територіальні амбіції, коли ідеться про їхню суверенну територію. І наша політика – зробити можливою цю боротьбу.
Ю.Я.: Але українці вирішили, і президент Зеленський про це чітко заявляє: він каже, що перемогою буде повернення всіх українських територій, включно з Кримом. Чи американський уряд це підтримує, і чи вірить Америка в перемогу України?
К.К.: Україна – це демократія. Зеленського обрав народ, і він має переважну підтримку свого народу. Його уряд і українці вирішать, що є перемогою. Для США було б верхом нахабства розповідати Україні, як виглядає перемога. Вони визначать свої цілі. І відповідно до них визначать список пріоритетів необхідної допомоги. Ми ж подивимося, що ми можемо надати, коли, в які терміни, щоб зробити їх максимально ефективними. Але ми не будемо вказувати їм, у чому полягає їхня перемога.
Ю.Я.: Якщо метою України є повернення Криму, чи ви підтримуєте це?
К.К.: Крим – це Україна. І я думаю, що в найближчій перспективі це досить гіпотетичне питання, тому що, звісно, є багато окупованих Росією територій на півдні, між материковою частиною України і Кримом. Тож я не знаю, чи ми завершили обговорення цього питання. Але зрештою, Крим – це Україна.
Ю.Я.: Минув рік відтоді як Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Який головний висновок ви зробили для себе після цього року?
Мій головний висновок – це те, що на кожному етапі конфлікту Путін прорахувався
К.К.: Насправді, мій головний висновок – це те, що на кожному етапі конфлікту Путін прорахувався. Він неправильно розрахував волю, стійкість, спроможність і рішучість українського народу. Він недооцінив Сполучені Штати, Захід і ширше міжнародне співтовариство. І він переоцінив власні сили та власну стратегічну кмітливість. І в цій війні є багато невизначеностей. Але я думаю, що одна річ – ясна як день. І це те, що Росія вже програла. Росія хотіла поглинути всю Україну у нову Російську імперію. Цього не сталося і не станеться. Путін хотів повалити уряд у Києві, він хотів знищити Україну як незалежну державу, знищити її демократію – але суверенна незалежна демократична Україна витримає. Він хотів розділити НАТО – НАТО сильніше, ніж будь-коли. Він хотів фінляндизувати НАТО – натомість він натоїзує Фінляндію. Він хотів вийти з цього конфлікту, показавши, що Росія є другою найкращою армією у світі та великою силою в новому багатополярному світі – а натомість Росія вийде з цієї війни розбитою з точки зору своєї військової сили. Тому я не знаю, яким буде кінцевий результат війни. Але з точки зору стратегічних цілей Путіна – він уже програв.
Ю.Я.: Дякую вам дуже.
К.К.: Дякую.
«На кожному етапі конфлікту Путін прорахувався», – заступник міністра оборони США. Відео
«Я думаю, що одна річ – ясна як день. І це те, що Росія вже програла», – заступник міністра оборони США Колін Кол. Дивіться ексклюзивне інтервʼю зі заступником міністра оборони США Коліном Колом сьогодні о 19:00 за Києвом на YouTube Голосу Америки Українською.
Форум