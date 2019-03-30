Трамп звинувачує ФРС в уповільненні зростання економіки та фондових ринків

Президент США Дональд Трамп виступив з критикою рішення Федерального Резерву США (ФРС) підвищити основні ставки. Трамп назвав рішення «помилковим» і нарікнув, що, якби ставки не підвищувались, економіка США та фондові ринки були б потужнішими.

«Якби Федеральний резерв помилково не підвищив ставки, особливо з огляду на невелику інфляцію, і якби вони не провели кількісне скорочення у невірний час, 3% ВВП та фондовий ринок був би набагато вищим і світові ринки були б в кращому стані!» - написав президент у Twitter.

Трамп неодноразово виступав з критикою політики Федеральної резервної системи, яка підвищувала ставки чотири рази за 2018 рік.

Економічний радник Білого дому Леррі Кудлоу закликав Федеральний резерв негайно скоротити ставки.

«Я говор це в дусі поглядів президента – він їх не приховує – він також хотів би звернутсь до Федерального Резерву не скорочувати баланс. Я погоджуюсь з цим поглядом», - сказав Леррі Кудлоу в інтерв’ю CNBC.

Минулого тижня п’ять посадовців Федерального резерву виступили з заявами про те, що американська економіка є потужною і перебуває в гарному стані, передає Reuters.

Традиційно президенти утримуються від впливу на рішення Федеральної резервної системи. Трамп також дистанціювався від намірів вплинути на ФРС. «Сподіваюсь, це не вплинуло, однак, якщо чесно, це не має значення, - сказав Трамп. – Мені байдуже, чи я вплинув, чи ні. Одне вірно: я був правий», - цитує президента США Politico.

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