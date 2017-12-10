Заступник генсекретаря ООН Фелтман відвідав КНДР

Північна Корея заявила, що погоджується відновити постійну комунікацію з ООН.

Заява прозвучала після того, як американський дипломат, заступник генерального секретаря ООН з політичних справ Джефрі Фелтман повернувся у Пекін після чотирьох днів переговорів у Північній Кореї.

Це був перший візит високопосадовця ООН в цю країну за останні 7 років.

За підсумками переговорів, генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерреш заявив, що часу на мирне вирішення цієї кризи залишилося обмаль і закликав Раду безпеки ООН до єдності у справі ядерного роззброєння Північної Кореї.

Фелтман представляє на переговорах ООН, а не американський уряд, наголошує Ґутерреш.

Дивіться також: Ніккі Гейлі закликала країни світу розірвати дипломатичні відносини з КНДР після останнього запуску Пхеньяном ракети