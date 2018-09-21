Патріарх Філарет пояснив, чому заговорили про анафему, накладену на Івана Мазепу

"Вселенський патріархат заговорив про анафему Мазепі, тому що вона накладена на Мазепу суто з політичних мотивів. Тому що він боровся за незалежну українську державу. Щоб він не боровся – на нього наклали анафему", - розповідає патріарх Філарет в інтерв'ю журналістці української служби Голоса Америки Тетяні Ворожко.

Мазепа боровся за незалежну українську державу. Щоб він не боровся – на нього наклали анафему

За словами патріарха, для того, щоб зняти анафему на нього самого - Вселенський патріарх і синод Константинопольської церкви заявили про те, що не визнавали дійсною анафему на Івана Мазепу. "То була політична анафема, і це політична анафема", - говорить патріарх Філарет.

Патріарх Філарет розповідає, що Вселенський патріарх скликатиме собор для об'єднання трьох українських церков - Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви і частини Української Православної Церкви Московського Патріархату. Але цьому передуватиме два рішення - про недійсність анафеми проти патріарха Філарета та надання томоса про автокефалію Української Православної Церкви.

"Накладена на мене в 1997 році […] анафема має політичний підґрунтя, а за політичні наміри анафема не накладається. Анафема накладається за єресь, за розкол, за відступлення від морального вчення християнського чи за грубе порушення канонів. А я нічого цього не робив. Тому претензій до мене з цього боку немає", - пояснює патріарх Філарет. За його словами, рішення про недійсність анафеми повинні прийняти патріарх і синод Константинопольської церкви.

Не треба думати, що все так швидко, тому що зверталися ми до Вселенського патріарха про надання томосу ще в 92-му році. Вже більше 25 років це питання вирішується

Також, патріарх Філарет розповів, що процес переговорів про надання томосу Українській церкві був тривалим і нелегким. "Не треба думати, що все так швидко, тому що зверталися ми до Вселенського патріарха про надання томосу ще в 92-му році. Вже більше 25 років це питання вирішується", - розповідає патріарх Філарет. За його словами, саме зараз створились умови, які допомогли пришвидшенню цього процесу.

"Відсутність Московського патріархату на Всеправославному соборі на Криті прискорила це рішення. Війна в Донбасі, агресивний напад на Україну з боку Росії викликав перехід сотень тисяч віруючих Московського патріархату до Київського патріархату. Крім того, президент (Порошенко, - ред. ГА) зрозумів, що без єдиної в Україні православної церкви української держави не буде", - додає патріарх Філарет.

Нагадаємо, що за словами патріарха Філарета, питання, кому належатиме майно українських церков, залежить від релігійних громад та від держави.

"Майно належить громадам, як власність релігійних громад, і майно належить державі, яка дає в користування церкви ті чи інші храми, монастирі, лаври", - пояснює патріарх. За його словами, якщо громада переходить в новоутворену об'єднану українську церкву – вона переходить зі своїм майном.

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