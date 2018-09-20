Патріарх Філарет розповів, що в автокефалії є союзники і в Московському патріархаті

"Ми думаємо, що процес незворотній. Вселенський патріарх Варфоломій провів Архієрейський собор в Константинополі, на якому обґрунтували, що приєднання Київської митрополії до Московського патріархату у 1686-му році було незаконним та неканонічним. Тому Вселенський патріарх до цього часу визнає Україну територією, яка канонічно належить до Вселенського патріарху", - розповідає патріарх Філарет журналісту української служби Голоса Америки Тетяні Ворожко.

Анафема накладається за єресь, за розкол, за відступлення від морального вчення християнського чи за грубе порушення канонів. А я нічого цього не робив

За словами патріарха Філарета, Вселенський патріарх скликатиме собор для об'єднання трьох українських церков - Української Православної Церкви Київського Патріархату, Української Автокефальної Православної Церкви і частини Української Православної Церкви Московського патріархату. Але цьому передуватиме два рішення - рішення про недійсність анафеми проти патріарха Філарета та надання томоса про автокефалію Української Православної Церкви.

"Накладена на мене в 1997 році […] анафема має політичний підґрунтя, а за політичні наміри анафема не накладається. Анафема накладається за єресь, за розкол, за відступлення від морального вчення християнського чи за грубе порушення канонів. А я нічого цього не робив. Тому претензій до мене з цього боку немає", - пояснює патріарх Філарет. За його словами, рішення про недійсність анафеми повинні прийняти патріарх і синод Константинопольської церкви.

"Друге рішення, яке ми чекаємо, - надання томоса про автокефалію української православної церкви на тій підставі, що Україна є канонічною територією Константинополя, а не Москви", - додає патріарх. Він також уточнює, що до Вселенського патріарха звернулись 41 архієрей Київського патріархату, 12 архієреїв Автокефальної церкви і 10 архієреїв Московського патріархату. Всі вони висловили бажання утворити єдину помісну церкву. З 10 архієреїв Московського патріархату тільки двоє відкривають свої імена через побоювання реакції з боку Москви.

Нагадаємо, що президент України Петро Порошенко закликав Вселенського патріарха Варфоломія надати автокефалію українській церкві, а предстоятель Російської православної церкви патріарх Кирил наполягає, що патріарх, який базується в Стамбулі не може втручатись в те, що, на його думку, є канонічною територією Москви.

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