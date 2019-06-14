Історії українських жінок крають серце, вражають, - конгресвумен США

"Чудово!" – так сприйняли фільм про жінок - учасниць Революції Гідності, в Національному клубі жінок Демократичної партії США, говорить авторка фільму Ольга Онишко.

Символічно, вважає Онишко, що показ фільму "Жінки Майдану", який розповідає про учасниць Революції Гідності в Україні, відбувся в одній з найдавніших політичних жіночих асоціацій Америки, яка є впливовим осередком спілкування американських жінок-політиків.

​"Фільм показав хоробрість на рішучість жінок, які змінюють історію", - поділилась враженнями від перегляду член Національного клубу Тідже Джильяннон. "Цей фільм надихає", - додає Тідже.

Показ фільму ​"висвітлює роль, яку жінки відіграють в просуванні української демократії перед лицем російської агресії", - переконана конгресвумен США Марсі Каптур.

Політик письмово привітала показ і відзначила прогрес української демократії. "Російська зловмисна війна призвела до незаконного вторгнення та анексії українських територій, і спричинила 10 000 невинних смертей, а мільйони змусила поїхати. Через кіберхакерство, вбивства та корупцію, Росія намагається зруйнувати прагнення українського народу до свободу та демократичного прогресу. Незважаючи на зловмисний намір, народ України висловився в минулих президентських виборах, які експерти оцінили як вільні та справедливі, що може бути лише предметом заздрості для народу Росії".

"Незважаючи на безперервні напади на український народ, дух українських жінок перемагає і продовжує тримати разом країну", - говорить Каптур.

"Я чула історії, що крають серце, але вражають про українських жінок, які садять городину біля лінії фронту, щоб продовжувати годувати свої сім'ї, сусідів і навіть військових, які несуть службу на кордоні свободи. Я стою пліч-о-пліч з цими жінками, які продовжують сприяти приходу нової ери свободи до своєї країни та регіону", - наголосила Каптур.

Конгресвумен закликала і надалі допомагати Україні і відзначати її успіх. "Ми маємо відзначати успіхи України, і посилювати запал незалежного прагнення більш вільної, квітучої та демократичної України", - сказала Каптур

Дивіться також: Українські дні в Конгресі США: про що представники української діаспори говорили з конгресменами