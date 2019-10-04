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"Це не кіно" - Мартін Скорсезе про фільми Марвел

Супергерої Марвел

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Знаний режисер Мартін Скорсезе відомий своїми фільмами "Авіатор", "Славні хлопці", "Відступники", "Вовк з Уолл-стріт" та іншими, негативно відгукнувся про фільми про супергерїв, які знімає кіностудія Марвел.

"Знаєте, я намагався, - сказав Скорсезе у відповідь журналу Empire на питання про те, чи дивився він фільми Марвел, - але це не кіно".

"Чесно кажучи, пропри те, що вони так добре зроблені і актори грають якнайкраще в заданих обставинах, вони найбільше менші нагадують тематичні парки. Це не те кіно, через яке люди намагаються передати емоції, психологічний досвід іншим".

Фільм кіностудії "Месники: Завершення" приніс найбільший дохід в історії фільму отримавши 2,8 мільярда доларів касових зборів, зазначає The Guardian.

Голова кіностудії Марвел Кевін Фейдж раніше ставав на захист продуктів кіностудії і зазначав, що культовий режисер Альфред Хічкок також не отримував мистецькі винагороди. "Краще мати зали переповнені фанами", - заявляв Фейдж, нагадує видання.

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