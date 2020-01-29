Альбом українського піаніста у США потрапив до довгого списку музичної премії Aprize

Музичний альбом українського піаніста Фіми Чупахіна, який проживає у США, потрапив у довгий список української премії Aprize за найкращий український музичний реліз року.

У півфінал потрапив дебютний альбом Чупахіна «Water», який він записав у Нью-Йорку разом зі складом молодих музикантів, які є одними з найбільш яскравих представників сучасного американського джазу. Нещодавно “Голос Америки” зняв історію про Фіму Чупахіна і те, як для нього звучить Нью-Йорк.

У конкурсі Aprize брали участь усі альбоми, що були записані в Україні або українцями, що проживають за кордоном

Цьогоріч музикант записав ще один реліз разом із українським поетом та прозаїком Сергієм Жаданом - альбом «Місіонери». Втім, до півфіналу він не потрапив.

У конкурсі Aprize брали участь усі альбоми, що були записані в Україні або українцями, що проживають за кордоном. Цьогоріч їх виявилось 606 штук, у довгий список премії потрапили 60.

Зараз на сайті премії триває голосування, за його результатами у фіналі залишаться 10 альбомів, і вже з них команда міжнародного журі обере переможця. Його ім’я стане відоме 28 лютого.

Музична премія Aprize була започаткована у 2016 році командою незалежної радіостанції Радіо Аристократи. Статуетку за кращий альбом попередніх років вже отримали гурт DakhaBrakha з альбомом “Шлях”, MARU “1” та Onuka “Mozaïka”.

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